Nekončí teď jen podpora pro Windows 7, ale třeba i pro starší verzi Ubuntu. U Linuxu to však nikoho nevzrušuje

Ve středu 15. ledna skončí oficiálně podpora Microsoftu pro operační systém Windows 7. Tuto zprávu jste již pravděpodobně zaznamenali. Ve stínu je ale podobná zpráva z linuxového světa - 23. ledna skončí podpora pro Ubuntu 19.04 (Disco Dingo). Nejde o událost podobného významu jako v případě Windows, ale spíše jen o připomínku, že podobný životní cyklus probíhá i jinde.

Ubuntu je nejoblíbenější linuxová distribuce a systém se vydává každého půl roku, vždy v dubnu a říjnu. Od toho se také odvíjí označení verzí, které nese číslo letopočtu vydání a za tečkou měsíc. Na rozdíl od Microsoftu je tato pravidelnost dodržována a každého půl roku se můžete těšit na updatovaný systém. A neplatí to jen pro uživatelsky nejrozšířenější Ubuntu, které nám teď poslouží jako příklad, ale i pro ostatní linuxové distribuce.

Každé jaro a podzim

Standardní verze Ubuntu mají podporu jen devět měsíců, tedy tři měsíce po vydání verze následující. To mimo jiné znamená, že jsou uživatelé tímto motivováni udržovat systém aktuální. Proces updatu je triviální a probíhá na pozadí. Uživatelé jsou zvyklí, že na jaře a na podzim vždy proběhne. Už je to pro ně půlroční rutina a nijak je tato činnost už nevzrušuje, na rozdíl od současného humbuku opouštění Windows 7.

Na druhou stranu srovnání s končící podporou Windows 7 není úplně spravedlivé. Rozdíly mezi jednotlivými verzemi Ubuntu jsou jen malé, něco jako poslední podzimní aktualizace Windows 10. A konec tak významné verze systému, jako jsou Windows 7, je přece jen daleko větší událost. Na současném jednání Microsftu je však znát, že by linuxový model aktualizací rád převzal.

Existují ovšem i verze Ubuntu LTS s prodlouženou podporou až na pět let. Ty se hodí pro nasazení na serverech, případně pro hromadnou správu do firem či škol. Poslední takovou je verze 18.04 LTS (Bionic Beaver), která vyšla na jaře 2018 a bezpečnostní aktualizace k ní budou vydávány až do dubna roku 2023.

Každopádně pokud používáte Ubuntu v nejnovějších verzích a nepřešli jste z nějakého důvodu v říjnu na verzi 19.10 (Eoan Ermine), tak si pospěšte, protože devítiměsíční podpora verze 19.04 (Disco Dingo) končí 23. ledna.