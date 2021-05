Nejvyšší soud Facebooku rozhodl o Donaldu Trumpovi. A ten už zase „tweetuje“ jako o život

Nejvyšší soud Facebooku – Oversight Board – dnes rozhodl o profilech Donalda Trumpa na stejnojmenné síti a Instagramu. Bývalý americký prezident o ně přišel zkraje roku poté, co podle moderátorů svými příspěvky podpořil útočníky, kteří krátce obsadili washingtonský Kapitol.

Oversight Board aktuálně tvoří dvacítka externích právníků a představitelů nejrůznějších lidskoprávních organizací, univerzit a think-tanků z celého světa. Stejně jako Nejvyšší soud USA si vybírají z mnoha kauz, které může nominovat každý uživatel Facebooku, a zpravidla vydávají precedentní rozhodnutí po budoucnost.

Samotné vedení společnosti nemá na tuto dozorčí radu žádný faktický vliv.

Blokace měla smysl

V případě Donalda Trumpa rada rozhodla ve prospěch Facebooku. Potvrdila tedy, že příspěvky Donalda Trumpa skutečně porušily jeho Zásady komunity, protože měl pochvalou útočníků podpořit jejich samotný útok a násilí, což je dle podmínek služby zakázané.

Na stranu druhou Oversight Board ve svém rozhodnutí kritizuje, jakým nestandardním způsobem tehdy Facebook zareagoval. K Trumpovi se totiž nezachoval jako ke každému jinému uživateli.

Ale měla proběhnout podle pravidel

Podle rady měli moderátoři účet zablokovat dočasně a smazat problematické příspěvky (klasický dočasný ban), anebo naopak trvale pro vážné porušení podmínek služby. Namísto toho došlo k podivné blokaci na dobu neurčitou, což je nestandardní postup.

Oversight Board je co do výkladu pravidel sítě nejvyšší orgán, Facebook tedy nyní bude muset nějakým způsobem zareagovat. Buď v dané lhůtě Trumpovy profily opět obnoví, anebo je smaže definitivně.

Doporučujeme vycvičit moderátory

Rada nakonec předložila i několik doporučení, jak by se měla síť postupovat napříště. Měla by být ve svých rozhodnutích mnohem rychlejší a měla by vycvičit dostatek opravdu zkušených moderátorů, kteří budou s patřičnou odborností schopni rozpoznat, zdali se opravdu jedná o potenciálně nebezpečný hate speech, nebo třeba jen nadsázku, slovní hříčku, specifický kontext atp.

Mělo by tedy v každém případě ubýt falešných obvinění, kdy se sice jako na běžícím pásu hejtuje, ale stejně tak také hlava nehlava banuje.

A Trump mezi tím…

…spustil na svém webu sekci From the desk of Donald J. Trump. Je to něco mezi blogem a Twitterem, publikuje zde krátká, odstavcová vyjádření k aktuálnímu dění. Nezapomíná ale ani na proběhlé prezidentské volby, které jsou podle něj stále THE BIG LIE.

Donald Trump se dnes znovu vyjádřil také k internetovým službám, které mu rušily účty:

„To, co udělaly společnosti Facebook, Twitter a Google, je naprostá ostuda a hanba naší země. Prezidentovi Spojených států byla odebrána svoboda slova, protože radikální levicoví šílenci se bojí pravdy. Ale pravda stejně vyjde najevo, větší a silnější než kdykoli předtím. Lidé v naší zemi si to nenechají líbit! Tyto zkorumpované společnosti provozující sociální média za to musí zaplatit a už nikdy jim nesmí být dovoleno ničit a decimovat náš volební proces.“