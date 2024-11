Nejvýkonnější superpočítač na světě. El Capitan překonal předchůdce o téměř 30 %

Superpočítač El Capitan, vyvinutý společností Hewlett Packard Enterprise ve spolupráci s AMD, se stal nejvýkonnějším na světě. Díky výkonu 1,742 exaflops (přes jeden trilión operací za sekundu) překonal svého předchůdce Frontier o téměř 30 %.

Obří systém je určený především k podpoře americké národní bezpečnosti, a protože je dvaadvacetkrát výkonnější než jeho předchůdce Sierra, zvládne i úkoly z oblastí vědy a umělé inteligence. Díky této kombinaci se řadí mezi nejuniverzálnější stroje pro výzkum a ochranu strategických zájmů USA.

Výkon superpočítače se měří v exaflops, což znamená trilión (tj. miliardu miliard) operací za sekundu. Pro lepší představu: El Capitan dokáže provést za jedinou sekundu tolik výpočtů, kolik by běžný počítač zvládl za 54 miliard let. Tento výkon je klíčový pro simulace, které by na starších systémech trvaly dlouhé měsíce.

44 544 akcelerátorů AMD

Primárním úkolem El Capitana je zajištění bezpečnosti amerického jaderného arzenálu. Díky precizním 3D simulacím eliminuje potřebu fyzického testování jaderných zbraní, což je v éře zákazu jaderných testů zásadní. Kromě toho bude využíván pro výzkum v oblasti nešíření jaderných zbraní a boje proti terorismu.

El Capitan nebude omezen pouze na vojenské účely. Významně přispěje také k objevům v oblasti energetické bezpečnosti, změny klimatu, vývoje léků nebo modernizace energetických sítí. Jeho schopnosti umožní například pokročilé modelování biologických procesů nebo přesné předpovědi zemětřesení.

Srdcem systému je 44 544 akcelerátorů AMD Instinct MI300A, které kombinují CPU a GPU jádra s extrémně rychlou pamětí HBM3. Díky tomu dosahuje El Capitan vysoké výpočetní kapacity při relativně nízké spotřebě energie. Systém je chlazen inovativním kapalinovým chlazením bez ventilátorů, což zajišťuje energetickou efektivitu.

Král je mrtev, ať žije král

Navzdory svým obrovským rozměrům patří El Capitan mezi dvacet energeticky nejefektivnějších superpočítačů na světě. Spotřeba energie dosahuje přibližně 30 MW, což je zhruba srovnatelné s menším městem. Každopádně výkon 58,89 gigaflops na jeden watt je velmi působivý.

Superpočítač El Capitan

El Capitan je dalším krokem na cestě k ještě výkonnějším systémům. Již nyní je schopen dosáhnout špičkového teoretického výkonu až 2,79 exaflops. Další optimalizace by časem mohly otevřít dveře k překonání hranice 3 exaflops, což je výkon, o kterém se nám před několika lety mohlo jen zdát.

Ačkoli El Capitan kraluje, světová scéna superpočítačů se neustále rychle mění. Evropa plánuje svůj první systém s výkonem v řádu exaflops, zatímco Čína je ohledně svých vlastních projektů tajemně zdrženlivá. El Capitan tak alespoň prozatím potvrzuje technologickou dominanci Spojených států v oblasti superpočítačů.

Zdroje: hpe.com, interestingengineering.com, gizmodo.com.