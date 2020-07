Nejvýkonnější současná konzole končí. Microsoft stopnul výrobu Xboxu One X

Již za pár měsíců se začnou prodávat konzole nové generace a Microsoft na to zareagoval tím, že stopnul výrobu těch stávajících. Pro magazín The Verge firma prozradila, že z továren budou nadále sjíždět jen Xboxy One S. Skončily však produkce výkonnějšího modelu Xbox One X a bezmechanikového Xbox One S All-Digital.

S neoficiální zprávou o zastavení výroby ve středu přišel australský web Press Start, podle něhož již tamním obchodům skončily dodávky a nadále budou pouze doprodávat naskladněné kusy. Tamní Microsoft Store již navíc eviduje jen One S a nový Series X. Americký Amazon pak u One X a One S All-Digital jednoznačně uvádí „discontinued“.

Český Microsoft Store má zatím v nabídce všechny tři aktuální revize Xboxu One, ale logicky už ony dva zmíněné modely budou pouze vyprodávat. A to se týká i dalších kamenných obchodů a e-shopů.

Jak dlouho se bude vyrábět Xbox One S? To zatím nikdo neví, ale dle historických zkušeností se starší generace konzole prodává současně s tou novou ještě několik let. Nadále pro ně vychází řada her. Ostatně sám Microsoft řekl, že tituly jeho studií budou ještě rok či dva pro obě generace.

Výroba Xbox 360 skončila v dubnu 2016, zhruba dva a půl roku po představení Xboxu One. PlayStation 3 vydržel v Japonsku až do května 2017, tedy tři a půl roku po uvedení PS4.