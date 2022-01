Nejvýkonnější grafická karta GeForce RTX 3090 Ti bude reálně stát až sto tisíc korun

Nvidia na CESu sice ukázala novou nejvýkonnější grafickou kartu GeForce RTX 3090 Ti, avšak poté oznámila, že podrobnosti se dozvíme koncem ledna. Nyní však unikly ceny od prvních prodejců a distributorů, které jsou samozřejmě zcela mimo oproti doporučené maloobchodní ceně.

Dle zdrojů webu Videocardz bude GeForce RTX 3090 Ti v nejlevnějším případě začínat někde kolem 3 600 dolarů, tedy v přepočtu na naše podmínky asi 100 tisíc korun. Modely například s lepšími chlazením budou pochopitelně stát ještě více.

Při porovnání cen ze stejného zdroje to vychází, že ceny „Ti“ verze budou asi o třetinu vyšší než u běžné GeForce RTX 3090. Uvidíme, o kolik bude za toto navýšení ceny zvýšen i samotný výkon. Vzhledem ke známým parametrům lze ale odhadovat, že to bude spíše do 10 %, možná i méně.

Otázkou také je, jak na tom bude dostupnost. Dle informací jsou s výrobou GeForce RTX 3090 Ti trochu problémy, ale na druhou stranu zas nelze za takovou cenu čekat příliš obří poptávku.