Lidl prodává nabíjecí tužkové baterie za pakatel. Jedna AA nebo AAA vyjde na 15 Kč

Lidlovský e-shop spustil povánoční výprodej a nabízí pěkné akce na produkty týkající se nabíjení. Nejvýhodnější je sada čtyř AA akumulátorů Tronic za 70 Kč. Přednabité Ni-MH tužkovky s kapacitou 2500 mAh vyjdou na 17,50 Kč na kus.

Málokdy se dají podobně sehnat pod 20 Kč. Podle Heuréky nejoblíbenější nabíjecí AA nabízí Alza, přičemž její čtyři 2500mAh AlzaPower Rechargeable stojí 399 Kč, tedy 100 Kč za kus.

Lidl za 70 Kč nabízí i čtyři mikrotužkové AAA s kapacitou 1000 mAh. Ty momentálně nejsou skladem, ale objednat se dají. I to je fantastická cena. Ještě výhodněji jsou pak sady s osmi kusy AA nebo AAA, ty toži stojí 120 Kč (15 Kč za kus).

V akci za 500 Kč je pak také nabíječka Tronic TAL 1000 A2, která umí najednou doplnit energii až osmi bateriím. Podporuje nejběžnější typy AA, AAA, C, D a 9V. Má displej, ochranu před přebitím, automatickou detekci baterií a funkce refresh, přednabití a udržování nabití. Běžně stojí šest stovek.

Za historicky nejnižších 400 Kč se pak prodává 65W USB nabíječka s technologií GaN. Malá cihlička má čtyři výstupy, do jednoho USB-C umí pustit až 45 W, do tři USB-A pak po 20 W. Alternativou pak může být 60W adaptér, který se zapojuje rovnou do zásuvky. Také stojí 400 Kč. Přes USB-C vede plných 60 W, přes jedno USB-A pak 15 W.

