Největšími slídily jsou Microsoft, Seznam a Nejvyšší správní soud. Získaly anticeny Big Brother Awards 2022

Organizuje Iuridicum Remedium vyhlásila anticeny a jednu pozitivní cenu za konání v oblasti soukromí. Big Brother Awards byly vyhlášeny 23. března večer v Kampusu Hybernská. Negativní ceny získaly firmy Microsoft a Seznam, ale také Nejvyšší správní soud a Marian Jurečka. Cena za pozitivní dopad na soukromí na síti byla udělena kolektivu NoLog.cz.

Dlouhodobým slídilem roku 2022 se stal Microsoft. Může za to sbírání spousty uživatelských dat. Podnětem k vyhlášení firmy „vítězem“ bylo zkoumání úřadu pro ochranu osobních údajů na Bádensko-Württembersku. Do zámoří dle analýzy produkty z Redmondu posílají a zpracovávají kvantum dat včetně obsahů e-mailů či dokumentů.

Ani po tlaku německého regulátora přitom Microsoft sběr dat v takovém objemu nedokázal zdůvodnit, ale ani vysvětlil, k čemu je využívá. Ve školách přitom často uživatelky a uživatelé nemají na výběr a musí tyto nástroje používat. Iuridicum Remedium k udělení ceny vedly také další praktiky Microsoftu jako sledování výkonnosti zaměstnanců nástrojem Viva.

Nejvyšší správní soud se stal Úředním slídilem. Loni v létě řešil, zda si finanční úřady mohou vyžádat záznamy ze silničních kamer od Policie ČR. Ta je přes dvě desetiletí sbírá systémem Automatické kontroly vozidel. Má k dispozici data ze stovek kamer, které automaticky fotí automobily a následně jsou rozpoznávány obličeje řidiček a řidičů a SPZ.

Finanční úřad pro Ústecký kraj si v jednom případě vyžádal záznamy jako důkazní materiál při posuzování knih jízd. Případ se následně řešil u soudu, podle kterého Policie jednala v souladu se zákonem, když materiály úřadu poskytla. Porota Cen velkého bratra kritizuje, že soud více neřešil otázku legality samotného snímacího systému používaného Policií. Instituce má kvůli tomu poměrně volné pole působnosti ve sledování.

Anticena Firemní sílil byla udělena tuzemskému Seznamu. Sbírá o vás totiž data, i když klepnete na tlačítko pro odhlášení se od uživatelského účtu. Ve skutečnosti se nejedná o plné, ale o polovičaté odhlášení. Data sbírá do té doby, než klepnete ještě na tlačítko Zapomenout. Na základě posbíraných dat pak Seznam cílí reklamu.

Podle poroty je takové jednání mimořádně matoucí pro uživatelky a uživatele, kteří se mohou oprávněně domnívat, že po odhlášení od účtu přestane také sledování. Praktika samotná nelegální není a Seznam se k ní přiznává v nápovědě. Porotu mrzí, že Seznam, který před lety získal pozitivní cenu, přebírá praktiky gigantů jako Google a Microsoft.

Oceněným výrokem se stala slova Marian Jurečka, ministra práce a sociálních věcí: „Úřednice pak tomu člověku může říct ‚Nekřičte na mě, to já vůbec neovlivním, prostě to je automaticky propsané do systému, vaše dítě do školy nepřišlo‘.“ Otiskl je zpravodajský web iDnes.cz.

Porota nápad považuje za technokratický přístup k administraci sociálních dávek, jejichž přidělování chtěl Jurečka nechat na automatizovaném počítačovém systému. Ten by přebíral data ze školských systém a sociální dávka by byla automaticky odebrána rodičům, jejichž dítě by zmeškalo školní docházku. V takové situaci je potřeba pracovat s rodiči na nápravě, kterou počítačový systém nezařídí, myslí si porota.

Pozitivní cenu si odnesl kolektiv NoLog, který bezplatně provozuje řadu služeb orientovaných na soukromí uživatelů a uživatelek. Možná si na nej vzpomenete zejména v souvislosti s tuzemskou instancí Mastodonu na doméně Witter.cz. Umožňuje ale také sledovat Twitter bez přihlášení, nabízí webovou kancelář nebo videokonferenční nástroj.

Služby může použít kdokoli, bez registrace a bez záznamů. Když to jde, je použito šifrování na obou koncích. Antiautoritářské hnutí se vymezuje proti sexismu, homofobii a rasismu. V takových případech použití nástrojů nepovoluje. Iuridicum Remedium s NoLogem spolupracuje na některých aktivitách, porota to ví a s ohledem na opakovanou nominaci cenu kolektivu udělila.

Před rokem si anticeny odnesly Ústavní soud nebo polská vláda. O rok dříve jich zase spoustu schytali Babišovi lidé. Možná vás napadlo, proč Big Brother Awards nemluví o TikToku. Podle organizátorů je zahrnutý do nominací až za rok 2023.

Reakce vítězů

Seznam se ohrazuje proti tvrzení poroty. Lidé se podle nej odhlašují, aby k jejich e-mailům nemohl nikdo jiný. Když se jim pak zobrazoval nerelevantní obsah, nebyli spokojení. Proto sází na popsané řešení sběru dat. Chystá i stránku s přehledem dat Aktivita na Seznamu. Necílené reklamy podle firmy uživatelé nepreferují.

Marian Jurečka poskytl pro Iuridicum Remedium následující vyjádření:

„Hned po svém nástupu na MPSV jsem začal s postupnou digitalizací. A to se daří – on-line lze v současnosti žádat o šest forem pomoci státu a máme ambici, aby všechny dávky byly v dohledné době plně digitalizované.

Mimoto chceme také usnadnit přenos dat, která evidujeme, ale o jejichž poskytnutí se často musí žádat písemně, ačkoli by informace v principu mohly proudit digitálně. Již v současnosti má stát v případě některých sociálních dávek povinnost kontrolovat plnění povinné školní docházky. Digitalizace dat by úředníkům tuto práci výrazně usnadnila.

V tomto duchu je nutné chápat mé vyjádření. Nikomu samozřejmě neodpírám právo dovolat se spravedlnosti, když má pocit, že je k němu systém nespravedlivý. Pokud má slova kdokoli pochopil jinak, mrzí mě to.“

Kolektiv NoLog slovy svého zástupce na tiskové konferenci uvedl, že ho výhra ocenění těší a doufá, že bude pokračovat v dobré práci.

Microsoft ani Nejvyšší správní soud se k udělení anticeny pro Iuridicum Remedium nevyjádřily, oba subjekty jsme o vyjádření požádali.

Zdroje: tisková konference