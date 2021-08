Největším výrobcem HDD zůstává Seagate. Průměrný disk má kapacitu 5 TB

Díky rostoucím prodejům počítačů i zvýšenému zájmu o kryptoměnu Chia se v druhém čtvrtletí letošního roku dostalo do obchodů 67,4 milionu pevných disků s celkovou kapacitou bezmála 350 exabajtů. Loni ve stejné době činily dodávky 59,4 milionu kusů a úhrnná kapacita byla 290 exabajtů. Čísla vycházejí z analýzy trhu společnosti Trendfocus.

Největším výrobce zůstává Seagate s 41,8% podílem, druhý je Western Digital (37,4%), třetí pak Toshiba (20,8%). Většina diskové kapacity končí v serverech/datacentrech. Do segmentu enterprise zamířilo přes 19 milionů 3,5" disků s kapacitou 243 EB, tedy zhruba 12,6 TB na jednotku. Průměrná kapacita 3,5" disků pro desktop byla jen 2,5 TB, těch pro NASy, rekordéry a jinou elektroniku pak 3,7 TB.

Dodávky HDD v Q2 2021 Dodávky HDD Celková kapacita Průměrná kapacita Seagate 28,17 mil. 151,13 EB 5,36 TB Western Digital 25,22 mil. 148,43 EB 5,89 TB Toshiba 13,98 mil. 49,97 EB 3,57 TB 3,5" HDD (enterprise) 19,31 mil. 243,00 EB 12,58 TB 2,5" HDD (enterprise) 3,44 mil. 4,61 EB 1,34 TB 3,5" HDD (desktop) 14,61 mil. 36,12 EB 2,47 TB 2,5" HDD (desktop) 18,78 mil. 31,18 EB 1,66 TB 3,5" HDD (další elektronika) 8,89 mil. 32,86 EB 3,70 TB 2,5" HDD (další elektronika) 2,34 mil. 1,76 EB 0,75 TB Celkem HDD 67,37 mil. 349,52 EB 5,19 TB

Pochopitelně jde jen o orientační hodnoty, protože disky určené pro běžná PC můžou skončit v serverech a naopak. Trendfocus navíc nerozlišuje, kolik z nich jich zamířilo přímo do různých zařízení a kolik jich šlo do volného prodeje. Ze statistiky lze vyčíst alespoň to, že pro běžné počítače se vyrobí více 2,5" než 3,5" modelů, protože se zkrátka pořád prodá více notebooků než stolních počítačů.