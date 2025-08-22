Největší zbraní Androidu je jeho otevřenost. Největší zbraní iPhonu je jeho uzavřenost (Podcast Živě)

Lukáš má iPhone, Petr mobil s Androidem. Zamysleli se, kterých funkcí si na svých platformách cení nejvíce. Lukáše chvílí ekosystém iZařízení. Můžeme ho vnímat jako proprietárního uzamčení, ale uživatelsky je příjemné, jak elektronika od Applu funguje ve skvělé synergii. Snadno si pošlete soubor, máte k dispozici univerzální schránku.
Odemykání obličejem Apple natolik vyladil, že Lukášovi nechybí ani čtečky otisků prstů. Petr na Androidu zase vnímá pozitivně větší svobodu v možnostech přizpůsobení. Skvělé jsou zejména různé spouštěče. Volit můžete mezi minimalistickými, komplexními, kreativními a tradičními. Android je také silný ve správě notifikací.
Program pořadu
- 05:12 – Rootování
- 10:18 – Jablečná synergie
- 16:31 – Spouštěče
- 21:07 – MagSafe
- 25:39 – Ovládání gesty
- 29:07 – FaceID
- 32:35 – Quick Share
- 34:26 – Rozmanité příslušenství
- 36:14 – Notifikace
- 40:17 – Automatizace
Poslouchejte nás v podcastových aplikacích
Podcast Živě najdete také na Spotify, kde se můžete přihlásit k odběru, stejně tak ve službách Apple Podcasts a YouTube Music. Pořad lze odebírat i prostřednictvím RSS. Budeme rádi za zpětnou vazbu. Pokud se vám podcast líbí, sdílejte jej.
V našem podcastovém kanále najdete také videopořad Týden Živě. Ve zvukové podobě zde vychází každé pondělí.
Zdroje a další informace: hudba od Nihilora