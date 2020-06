Největší výrobce PC vsadí na Linux. ThinkPady budou podporovat Ubuntu a Red Hat

Windows s 88% podílem sice dominuje operačním systémům pro počítače, ale Lenovo se rozhodlo dát šanci také alternativě. Čínská společnost včera oznámila, že její pracovní stanice získají linuxové certifikace. Všechny notebooky řady ThinkPad P a desktopy ThinkStation budou odteď plně podporovat Ubuntu LTS a Red Hat Enterprise Linux.

To automaticky neznamená, že se s těmito systémy budou vždy také prodávat. Firma ale nebude nahrazení Windows nijak bránit, naopak chce nasazení Linuxu co nejvíce usnadnit. Bude vydávat pravidelné záplaty, aktualizované ovladače a optimalizace biosů a firmwarů, aby na jeho počítačích linuxové distribuce běžely bez problémů a byly podporovány všechny komponenty včetně často problematických modemů či čteček otisků. Ovladače bude také upstreamovat přímo do linuxového kernelu. Vše také samozřejmě důkladně otestuje.

Lenovo oznámilo certifikace jen měsíc poté, co se s Red Hatem dohodlo na pilotním programu, v rámci něhož bude prodávat ThinkPady P53, P1 Gen 2 a X1 Carbon Gen 8 s předinstalovanou Fedorou.

V aktuální zprávě pak zmiňuje, že bude dodávat i některé počítače s Ubuntu. Kupříkladu u ThinkPadu P1 Gen 2 již ve specifikacích stojí, že kromě Windows 10 skutečně existuje i varianta s Ubuntu. Pro Red Hat pak existuje certifikace. Lenovo kromě toho spolupracuje s komunitou na podpoře SUSE nebo Debianu, u nich již ale certifikace chybí. Lenovo v posledních letech uvedlo také několik Chromebooků, které jsou rovněž postaveny na linuxovém jádru.

Hlasitým podporovatelem Linuxu není jen Lenovo, ale také Dell. Ten již roky uvádí zvláštní vývojářskou verzi populárního ultrabooku XPS 13 s Ubuntu. Používá jej i Linus Torvalds.