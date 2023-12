Největší události roku 2023: Počítače, AI, rakety… Připomeňte si je měsíc po měsíci

A je to tu, poslední den roku 2023, který se od ledna až do prosince nesl ve znamení umělé inteligence. AI na nás vyskakovala z každého rohu a už teď je jisté, že nejinak tomu bude i v roce 2024 – byť nějaké vystřízlivění přijde tak jako tak.

Hned zkraje měsíce jsme si připomněli dvacáté výročí havárie raketoplánu Columbia , nicméně únor patřil hlavně umělé inteligenci. Microsoft představil nový Bing s AI chatbotem a Google vstoupil do boje se svým vlastním webovým robotem Bard . Nezahálelo ani OpenAI, které se pochlubilo pokročilou a už zpoplatněnou verzí ChatGPT Plus .

Se zatajeným dechem jsme na družicových záběrech sledovali potopu způsobenou zničením Kachovské přehrady na Ukrajině a zamáčkli slzu dojetí, v červnu to totiž bylo dlouhých 25 let od uvedení Windows 98 .

Červenec

ČÚZK zkraje prázdnin uvolnil všechna svoje mapová data pod svobodnou licencí – vše počínaje leteckými snímky a konče digitálními modely terénu. V roce 2024 to samé čeká také ČHMÚ a my se už teď nemůžeme dočkat! Evropa přišla o vlastní rakety, v červenci totiž odstartoval poslední nosič Ariane 5 a jeho nástupce je stále ve vývoji.



Z Twitteru se stalo X

Musk přejmenoval Twitter na X a založil studio xAI, které o pár měsíců později vypustilo do světa chatbota Grok. X to ale nebude mít jednoduché, v létě mu totiž přibyla nová konkurence v podobě Threads od Mety. Zpočátku jen pro Američany, ale v závěru roku i pro nás. Intel oslavil 55 let na scéně a Google Bard konečně dorazil do zemí EU.