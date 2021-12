Největší události roku 2021. Připomeňte si je měsíc po měsíci

Připomeňme si jej od ledna do prosince v následujících dvanácti kapitolách.

V únoru jsme přistáli na Marsu s šestikolkou Perseverance a o dva měsíce později se už její atmosférou proháněla helikoptéra Ingenuity . V létě k hranici kosmu dolétli komerční turisté v lodích VSS Unity a New Shepard a v září vše korunovala soukromá orbitální mise Inspiration4 , která vynesla čtveřici šťastlivců do výše zhruba 585 kilometrů, ve které byl člověk naposledy před 22 lety.

Byl to ale i rok hromady nových produktů od Applu, Microsoftu, Googlu a dalších velkých jmen. A také rok přelomových kosmických misí a orbitálních turistů .

A je to tu. Poslední den roku 2021, o kterém si mnozí mysleli, že nadobro zatočí s pandemií. Nakonec to ale dopadlo trošku jinak. Celých dvanáct měsíců nás ke všemu trápil nedostatek čipů a dalších surovin, který přerostl v širokou materiálovou, výrobní a dodavatelskou krizi .

Apple v lednu oznámil, že ve vánočním čtvrtletí utržil pohádkových 100 miliard dolarů , tuzemský Cetin přislíbil, že v průběhu roku 2021 postaví 90 tisíc optických přípojek , Wikipedie oslavila 20. výročí své existence a Intel se pochlubil, že v následujících měsících vyrukuje s 27 procesory , které by prý měly překonat i konkurenční ryzeny od AMD.

Začátek roku byl vždy docela předvídatelný, otevírá jej totiž tradiční veletrh spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Jeho organizátoři se ještě v létě dušovali, že jedna z největších akcí svého druhu bude symbolem návratu k normálnímu životu, nakonec to však byl první ročník, který proběhl pouze online . A bylo to bohužel znát. Akce přišla o své původní kouzlo a za týden si už na ni nikdo nevzpomněl.

Hlavní událostí měsíce ale samozřejmě nebylo nic jiného než úspěšné přistání mise Mars 2020 na povrchu stejnojmenné planety. 18. února po sedmi minutách hrůzy dosedlo do nivy starého kráteru Jezero robotické vozítko Perseverance s helikoptérou Ingenuity přišpendlenou na jeho podbřišku.

Evropa také začala veřejně mluvit o covid pasech , které nám měly téhož roku otevřít dveře do restaurací a obchodů.

V Česku proběhlo další kolo velkého Sčítání lidu, domů a bytů 2021 . Statistici se na něj připravovali několik let, a i kvůli pandemii nakonec proběhlo především online skrze web. Pro obrovský zájem se proto první den potýkalo s výpadky, nakonec se to ale podařilo a v následujících měsících bychom se měli postupně seznamovat s prvními komplexními výstupy.

Koncem měsíce zablokovala Suezský průplav kontejnerová loď Ever Given a stala se jedním ze symbolů krize mezinárodní logistiky a celých dodavatelských a výrobních řetězců, které s postupující globalizací celá desetiletí stavěly na principu just-in-time. Ten se však kvůli pandemii v roce 2020 drasticky narušil a podle nejčernějších scénářů se z toho bude vzpamatovávat celé desetiletí.

Jednoduché laptopy Chromebook postavené na operačním systému Chrome OS od Googlu oslavily v březnu deset let existence a v době pandemie se prodávaly lépe než mackbooky. Není divu, vzhledem ke své ceně totiž soužily jako dostupný internetový terminál třeba pro školáky při online výuce.

Květen

Jaro se každoročně nese ve znamení výročních konferencí. V květnu to byl Microsoft Build, na kterém firma oznámila, že Windows 10 běží na 1,3 miliardách PC. Svůj dýchánek s vývojáři měl i Google, který na konferenci I/O oznámil, že se do roku 2030 zbaví veškerých přímých emisí CO 2 .



TSMC se pochlubilo technologií, která prý otevře cestu k jen těžce uvěřitelné 1nm výrobní technologii čipů, skončilo bezplatné používání neomezených Fotek Google a Intel uvedl výkonné mobilní procesory Tiger Lake-H.