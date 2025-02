Největší izraelská firma poprvé mění šéfa. Do vedení se dostalo i několik Čechů

Jedním z důvodů toho, proč Izrael patří mezi technologicky nejvyspělejší země světa, je armáda. V jejím rámci funguje kybernetická jednotka 8200, která na povinnou vojnu nabírá nejlepší matematiky, fyziky a programátory. Ti kromě cvičení projdou ostrými válečnými operacemi, což je naučí odolávat stresu, převzít zodpovědnost a vést lidi. Po vojně se z nich velice často stávají podnikatelé v kybernetické bezpečnosti, tedy v oboru, kde Izrael exceluje. Základy pro tento úspěch kromě armády položila i největší izraelská společnost Check Point, která teď poprvé od založení v roce 1993 mění výkonného ředitele. Ne až tak překvapivě se jím stal bývalý velitel jednotky 8200. Do vysokých manažerských pozic ve firmě se podařilo proniknout i několika Čechům. Do služeb Check Pointu také nedávno přišel český výzkumník, který do té doby pracoval pro českou státní kyberbezpečnostní organizaci.

Check Point sídlící v Tel Avivu je považován za tvůrce jednoho z mnohamiliardových byznysů v kybernetické bezpečnosti. Spoluzakladatel a dosavadní výkonný ředitel Gil Shwed vynalezl moderní firewall, což je zařízení instalované nejčastěji do datových center, kde hlídá a brání kybernetický prostor. Check Point soupeří s firmami jako Cisco, Juniper Networks, Fortinet nebo Palo Alto Networks. Ročně dělá tržby 2,6 miliardy dolarů s čistým ziskem 850 milionů dolarů. Tržní hodnota Check Pointu na burze Nasdaq je 23,5 miliardy dolarů, což stačí na post izraelské nejhodnotnější korporace. Farmaceutický kolos Teva je na druhém místě s hodnotou 19,9 miliardy dolarů.

S tím, jak roste význam kybernetického prostoru v ekonomice, politice nebo ve válčení, vyrostl i strategický význam Check Pointu, který patří mezi důležité dodavatele států a armád včetně Česka. Firma je jedním z hlavních zdrojů kyberbezpečnostních zpravodajských informací. Struktury Check Pointu jsou plné bývalých členů izraelské armády a dalších bezpečnostních či státních složek. Dokonce i ředitel komunikace a tiskový mluvčí Gil Messing, který e15 asistoval u rozhovorů s hlavními představiteli společnosti, byl předtím mluvčím Israel Security Forces sdružujících armádu, policii nebo zpravodajské služby typu Mossad.

E15 měla možnost mluvit s Gilem Shwedem, který na přelomu roku po 32 letech odešel z funkce CEO a stal se výkonným předsedou představenstva, a jeho nástupcem Nadavem Zafrirem. Reportér e15 se Shwedem mluvil už několikrát v minulosti, ale ten se až nyní při setkání ve Vídni poprvé párkrát usmál a vypadal uvolněně. „Místo desítek a desítek schůzek týdně je teď mám třeba tři. Pro mě i firmu je lepší, že mám více času na přemýšlení a na nové nápady, které mohu předávat výkonnému vedení. Cítím se zrelaxovaný,“ popsal Shwed důvody svého rozpoložení.