Největší IT události a aféry roku 2019. Připomeňte si je měsíc po měsíci

A je to tu. Poslední den roku 2019 a také dekády, které v oboru informačních technologií dominovaly buzzwordy jako sociální sítě a následně umělá inteligence, průmysl 4.0, fake news, autonomní (cokoliv) a Elon Musk, který tak trochu převzal žezlo po Stevu Jobsovi a stal se jedním z hlavních idea makerů této desetiletky.

Nelze než doufat, že ta následující podobná slovíčka, jež mnohdy pořádně přifoukla marketingová oddělení, promění už v něco každodenního, něco samozřejmého a hlavně praktického.

20. léta 21. století mají ostatně otevřít vrata autonomním technologiím včetně dopravy i u nás v Česku – alespoň tedy podle stratégů na zdejším ministerstvu dopravy.

Jaká bude nakonec realita, si ale povíme až 31. prosince 2029, dnešní den totiž patří tradičnímu souhrnu nejdůležitějších událostí roku, které jsme průběžně pokrývali na Živě.cz.

Kdo nás opustil

15. prosince nás opustil Chuck Peddle, který v 70. letech navrhl osmibitový mikroprocesor 6502, jenž díky nízkým výrobním nákladům pomohl nástupu éry prvních levných osobních počítačů.



Chuck Peddle, tvůrce populárního osmibitového čipu a počítače

O pár dnů dříve, 5. prosince, odešel také George Laurer. I když bude jeho jméno pro drtivou většinu čtenářů naprostou neznámou, s jeho vynálezem se setkáváte prakticky každý den. Jeho tým v laboratořích IBM Research Triangle Park totiž na počátku 70. let vyvinul UPC – Universal Product Code. Pokud vám to stále nic neříká, vězte, že se jedná o klasický čárový kód.



George Laurer, autor čárového kódu

10. prosince svět internetu opustil také Randy Suess, spoluautor prvního BBS jménem CBBS (Computerized Bulletin Board System). Staré dobré textové bbesky v devadesátých letech krátce dorazily i do Česka, kde v době teprve nastupujícího World Wide Webu plnily funkci diskuzních místností a úložišť, odkud jsme v polovině 90. let stahovali třeba první dosové hry. Bbesky byly vlastně tak trochu takovým internetovým teletextem pro počítače.



Randy Suess, spoluautor prvního BBS systému

A protože se na našem VTM věnujeme i klasické technice, nesmíme samozřejmě zapomenout na ikonu motorového sportu Andrease Nikolause Laudu.

A teď už jdeme na samotné měsíce. Co se tedy stalo od ledna do prosince? To si připomeneme v rychlém průletu v následujících kapitolách.