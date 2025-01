Největší filmová databáze IMDb mění ředitele. Col Needham ji vedl celých 35 let

Když se mladý britský inženýr Col Needham rozhodl na konci osmdesátých let vytvořit seznam svých oblíbených filmů, pravděpodobně netušil, že tím začíná příběh, který na desítky let ovlivní filmový svět. IMDb, původně skromná databáze spravovaná několika nadšenci, se stala největší online platformou pro informace o filmech, seriálech a celebritách.

Po 35 letech v čele nyní Needham předává žezlo Nikki Santoro, která jako první žena obsadí post generální ředitelky. Needham ale zůstává významnou součástí firmy. V nové roli výkonného předsedy bude poskytovat strategické vedení, podporovat klíčové iniciativy a zároveň působit jako globální ambasador IMDb.

35 let na scéně

IMDb, celým názvem Internet Movie Database (Internetová filmová databáze), spatřilo světlo světa v roce 1990. Původně šlo o jednoduchý web, kde si fanoušci vyměňovali informace o filmech. Needham – tehdy čerstvý absolvent Univerzity v Leedsu – pracoval jako inženýr v Hewlett-Packard a projekt spravoval offline ve svém volném čase. První online podoba IMDb přišla až později, jak se rozvíjely technologie internetu. Do jeho databáze přispívali filmoví nadšenci z celého světa, což umožnilo její rychlý růst.

V roce 1998 koupil IMDb Amazon, což znamenalo zásadní zlom. S jeho podporou se z původně nadšeneckého projektu stal nástroj, který dnes využívají fanoušci i profesionálové z filmového průmyslu. Needham zůstal v čele a pod jeho vedením byly zavedeny služby jako IMDbPro – placený nástroj určený pro filmové profesionály, který zahrnuje například kontakty na agenty herců či možnost editace vlastních profilů.

Navzdory obrovskému úspěchu si IMDb v průběhu let vysloužilo i kritiku. Mezi fanoušky vyvolalo nelibost například odstranění diskuzních fór, ke kterému došlo v roce 2017. Bez odezvy nezůstaly ani redesigny webu, které někteří považovali za zbytečné. Přesto IMDb zůstává nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o filmech a seriálech. Za zmínku stojí i integrace s Amazon Prime Video, kde funkce X-Ray umožňuje divákům zjistit podrobnosti o hercích v reálném čase.

Kdo je nová šéfka IMDb?

Nikki Santoro, která do IMDb nastoupila v roce 2016, přebírá vedení jako druhý generální ředitel v historii společnosti. Vhodnou kandidátku z ní činí její zkušenosti z různých pozic v Amazonu, Microsoftu a The Weather Channelu. Jako provozní ředitelka vedla expanzi databáze, zlepšování IMDbPro a přizpůsobování platformy novým technologiím. „Nikki je vizionářka, která skvěle rozumí našim zákazníkům a dokáže vést IMDb do nové éry,“ uvedl Needham.

Nikki Santoro

Santoro plánuje pokračovat v rozšiřování databáze a posilování pozice IMDbPro. Kromě toho chce zlepšit uživatelskou zkušenost a zvyšovat přitažlivost platformy na mezinárodní úrovni. IMDb se pod jejím vedením zaměří i na integraci s dalšími službami Amazonu, což by mělo posílit jeho pozici na trhu.

Za více než tři desetiletí si IMDb získalo status nenahraditelného zdroje informací. Fanoušci oceňují přehlednost, profesionálové pak přesnost a hloubku dat. Díky tomu je IMDb nejen místem, kde zjistíte, kdo hrál hlavní roli ve vašem oblíbeném filmu, ale také nástrojem, který pomáhá utvářet kariéry v zábavním průmyslu.

