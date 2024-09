Největší androiďák z redakce přešel na iPhone. Face ID funguje lépe než otisk prstu (Podcast Živě)

Karel Kilián používá Android od prvních verzí. Svého času mu vytřel zrak tím, co uměl. Po letech recenzování smartphonů se zeleným robotem se ale začal nudit, a tak si koupil iPhone. Oceňuje, že Apple vyrábí funkční produkt, kde skoro všechno bez velké péče funguje.

iPhone pěkně fotí a notifikace na něm fungují, na rozdíl do některých mobilů s Androidem. Dobře na něm funguje ovládání gesty. Neznamená to, že by tím pádem byl Android špatný. Nakonec jsou si oba systémy podobnější, než se možná zdá. O své cestě a o tom, jak na zarytého fanouška Androidu působí iPhone, Karel povídá v Podcastu Živě.

Pořad si poslechněte ve své podcastové aplikaci, případně v přehrávači níže. 👇🏻

V tomto pořadu zaznívá bezplatná hudba od Nihilora.