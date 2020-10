Největší americký operátor AT&T končí s DSL internetem. Budoucnost mají optika a 5G

Telekomunikační gigant AT&T přestal od října poskytovat připojení pomocí DSL, píše USA Today. Stávajícím zákazníkům tento internet zůstane, ale nové už bude připojovat jen bezdrátově, nebo pomocí optiky, která se však rozšiřuje pomalu, a navíc jen do „ekonomicky perspektivních“ lokalit.

Zde přichází trochu zmatení dané tím, že AT&T používá DSL jako marketingový název pro technologii ADSL. Na ní poskytuje internet o rychlosti pouze 6/1 Mb/s, který navíc zastřešuje měsíčním datovým stropem 150 GB. Tenhle typ připojení podle poslední finanční zprávy využívá 653 tisíc domácností.

V nabídce poskytovatele je ale též tzv. AT&T Internet, který ovšem technologie xDSL používá také. Firma o něm mluví jako o hybridním internet kombinujícím optiku a měděné linky dříve sloužící jen pro telefonii. Nejde však o nic jiného, než co používáme v Česku.

Cetin také nadále využívá bývalých telefonních přípojek, ale od roku 2015 investuje desítky miliard korun, aby tyto linky byly co nejkratší. Po celé republice staví pouliční rozvaděče (rDSLAMy) připojené optickými vlákny, z nich pak signál proudí stávajícím metalickým vedením. Takové řešení označujeme jako FTTC, fiber to the cabinet.

Dříve mezi přípojkou a ústřednou mohly být několikakilometrové vzdálenosti, díky rDSLAMům jsou to desítky či nižší stovky metrů. Na metalickém vedení je vysoký útlum zhoršující se s každým metrem. Nové technologie přenosu tak vyžadují co nejkratší spojení. Stávající VDSL2 funguje ideálně na vzdálenosti do 300 metrů, G.fast bude potřebovat 100 metrů a jeho nástupce XG.fast pak jen 30 metrů.

Ale zpět k AT&T. Americký operátor tedy fakticky ruší staré ADSL, ale nové uživatele bude i nadále připojovat přes ADSL2+ nebo VDSL2, jejíchž názvy zamlčuje. Jeho hybridní síť nabízí rychlosti až 100/20 Mb/s a datový strop 1 TB. Na FUP u pevných sítí již v Česku nejsme zvyklí, avšak na takto výhodný asymetrický poměr downloadu a uploadu bychom si asi zvykli rychle.

Zahraniční média upozorňují na to, jak je síť AT&T podinvestovaná, zejména na venkově. Národní regulátor FCC definuje širokopásmové připojení jako to, které dosahuje rychlosti 25/3 Mb/s. Takové rychlosti nedosahuje více než čtvrtina domácností v dosahu sítě. V českém xDSL bylo loni už jen 10 % přípojek s ADSL a rychlostí do 6 Mb/s. Ve zbytku sítě lze dosáhnout 20 Mb/s, v 79 % případů pak 50 Mb/s a víc.

