Nejstarší aktivní torrent oslavil 20 let. Ve své době vyřešil problém nákladné distribuce

Před dvaceti lety, ve světě ovládaném vytáčeným připojením a začínajícím World Wide Webem, se skupina přátel z Nového Zélandu vydala na cestu. Jejich úkolem bylo přinést fanouškovský film Matrix natočený s minimálním rozpočtem. Výsledkem byl Fanimatrix – šestnáctiminutový amatérský film, který byl natolik populární, že má dokonce svou vlastní stránku na Wikipedii.

Omezené možnosti šíření obsahu

Jak uvádí web TorrentFreak, tento skromný film se nevědomky stal zásadní součástí historie torrentů. Aktuálně je nejstarším aktivním torrentem na světě s dobou provozu trvající celých 20 let. Stal se symbolem toho, jak technologie peer-to-peer demokratizovala distribuci obsahu v rychle se měnícím světě.

Na začátku roku 2000 bylo sdílení velkých souborů přes internet nesmírně obtížným problémem. Zejména na jižní polokouli zajišťovaly připojení domácností v nejlepším případě modemy s rychlostí 56 kilobitů za sekundu. Většina e-mailových služeb omezovala velikost příloh na maximálně 2 MB. Služby jako MegaUpload ještě nebyly na scéně a platformy jako YouTube a Facebook se také teprve měly objevit.

Sdílet objemný videosoubor s přáteli bylo obtížné, natož ho sdílet s celým světem. Tvůrci obsahu měli jen velice omezené možnosti šíření svého obsahu a jediným smysluplným (ale v té době velice drahým) řešením bylo provozování vlastního serveru.

Do hry vstupuje BitTorrent

A pak přišel BitTorrent, který v roce 2001 vytvořil Bram Cohen z univerzity v Buffalu. Jednalo se o novou převratnou technologii, která měla usnadnit přenos velkých souborů rozdělením zátěže mezi více uživatelů. Tento decentralizovaný systém sdílení umožňoval uživatelům stahovat části souboru z mnoha zdrojů současně.

Tato technologie rychle změnila pravidla hry pro tvůrce obsahu i konzumenty. Umožnila uživatelům s pomalým připojením stahovat velké soubory od ostatních po částech, po dlouhou dobu, bez výpadků a selhání, které byly poměrně běžné u přenosů přes HTTP.

Umožnila také organické vytváření komunit, které rychle a efektivně sdílely oblíbené soubory. Teoreticky mohl každý, kdo stahoval, také sdílet soubor zpět do sítě. To znamenalo, že když soubor stahovalo více lidí, byla k dispozici větší šířka pásma pro jeho odesílání dalším uživatelům.

Dvacetiletý torrent

S rozvojem nové technologie však přišel nevyhnutelný příliv pirátského obsahu. Distribuovaný model BitTorrentu byl pro pirátství ideální, protože jeho decentralizovaná a formálně anonymní povaha ztěžovala držitelům práv zjistit, koho vlastně mají žalovat. Filmy, hudba a televizní seriály se začaly šířit s nebývalou lehkostí, což v zábavním průmyslu vyvolalo značné znepokojení.

Fanimatrix byl projekt, který dokonale využil potenciál protokolu BitTorrent. S pouhými 800 dolary v kapse se skupině kamarádů podařilo během devíti vyčerpávajících dnů vytvořit poctu Matrixu. Jakmile však byl film hotový, vyvstala jednoduchá otázka: jak se o něj podělit se světem?

Tradiční metody zahrnovaly nákladné přihlašování na filmové festivaly nebo provozování webového serveru. Pokud jde o počet diváků, měly by oba způsoby jen omezený dosah. S řešením přišel IT nadšenec Sebastian Kai Frost. Když narazil na službu BitTorrent, vnímal ji jako možnost, jak se vyhnout neúměrně vysokým poplatkům za hosting serveru. A tak 28. září 2003 vypustil do světa torrent The Fanimatrix.

Nejstarší torrent na světě

„Vypadalo to slibně, protože se to škálovalo tak, že čím populárnější soubor byl, tím více se sdílela zátěž šířky pásma. Působilo to jako dokonalé řešení,“ řekl Frost webu TorrentFreak. „Nikdy jsem nečekal, že se stane nejstarším torrentem na světě, ale teď se z toho rozhodně stala věc, ve které bych rád pokračoval. Takže ho budu udržovat aktivní, dokud to fyzicky půjde.“

Když se posuneme o dvacet let dopředu, zjistíme, že je tento kus digitální historie stále aktivní. Stále existují oddaní uživatelé, kteří ho šíří a udržují ho tak při životě. Předpokládá se, že jde o nejstarší torrent, který je stále aktivní. Svědčí to nejen o přetrvávající atraktivitě filmu, ale také o robustní a odolné povaze protokolu BitTorrent.

Přestože plány na připomenutí 20. výročí torrentu nevyšly, budoucnost je slibná. S tím, jak se blíží 25. milník, se šušká o opětovném setkání, novém obsahu, a dokonce i o merchi. Zda bude torrent The Fanimatrix aktivní i poté, zůstává v tuto chvíli nejisté.