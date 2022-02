Nejsou čipy, není Wi-Fi 6E. Výrobci tuto půlgeneraci přeskočí a vyhlížejí rovnou Wi-Fi 7

Problémy s dostupností čipů jsou stále aktuální a dle analýzy Delloro Group to má vliv i na to, jak se výrobci připravují na novější generace bezdrátových technologií. Zatímco by se měl nejdříve rychle rozvíjet standard Wi-Fi 6E a s ním spojená podporovaná zařízení, nejspíše dojde k výraznějšímu skoku v tempu inovací.

I když bylo Wi-Fi 6E uvedeno v polovině minulého roku, potřebných čipů pro tuto technologii je nedostatek (jsou potřeba pro routery i koncová zařízení) a k tomu se přidává zpomalení s regulací pro 6GHz pásmo. Dle informací tak integrátoři primárně volí výrobu zařízení s Wi-Fi 6 a nikoli novější Wi-Fi 6E.

To by dle odhadů mělo způsobit rychlé překlenutí na ještě novější generaci v podobě Wi-Fi 7 (802.11be), která přináší výrazný skok v rychlosti – až pětkrát více oproti Wi-Fi 6. Zatímco původní plány uvedení Wi-Fi byly spíše cílené na rok 2024, nyní to vypadá, že se dočkáme prvních zařízení s Wi-Fi už v roce 2023, přičemž Wi-Fi 6E asi zůstane spíše okrajovou odbočkou bez většího rozšíření.