Nejslavnější humanoidní robot Pepper končí. Víte, že jeden slouží i v Praze?

Stal se synonymem pro humanoidní roboty, ale po sedmi letech se s ním budeme muset rozloučit. Japonský technologický gigant Softbank končí s výrobou populárního elektronického společníka Peppera. Rozhodnutí je součástí snahy firmy o restrukturalizaci robotické divize.

Nejenže výroba Peppera byla zastavena, ale podle agentury Reuters se tak stalo už loni. Není jasné, zda tehdy krok souvisel s pandemií, nicméně obnovení výroby by podle zdroje bylo drahé a poptávka je malá, a tak se o to firma ani nepokouší. Pepper byl přitom pro Softbank dlouho neoficiálním maskotem.

Firma svůj robotický byznys předělává od základu. Už loni prodala významný podíl v Boston Dynamics do Hyundai, přitom byste těžko hledali větší jméno v oblasti průmyslových robotů. Vypadá to, že Softbank přemýšlí, co se svými roboty dál. Ve Francii, kde jádro jeho snah dlouho leželo, plánuje propustit 300 zaměstnanců, v Británii a USA se zase rozloučí s polovinou obchodního týmu.

Ať už to dopadne jakkoliv, s Pepperem končí jedna éra. Robot byl prvním humanoidem, který dokázal přilákat pozornost veřejnosti a firem, ačkoliv se nikdy nevyznal v emocích, což si výrobce původně přál. V průběhu let jsme ho viděli pracovat v hotelech a obchodech, vypomáhat v muzeích či buddhistických chrámech, dostal se i na ruzyňské letiště, kde radil zmateným cestovatelům. Odhaduje se, že Softbank vyrobila zhruba 27 tisíc kusů Peppera.

Pepper na Letišti Václava Havla: