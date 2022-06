Nejprve high-end, pak nižší modely. Nvidia v další generaci začne grafikou GeForce RTX 4090

Nvidia tento rok představí novou generaci desktopových grafických karet řady GeForce RTX 4000, která bude postavené na architektuře Ada. Zatím se předpokládá, že by představení mělo proběhnout v polovině července, avšak není to jisté. Známý informátor kopite7kimi ale prozradil, jak by měla probíhat strategie uvedení jednotlivých modelů.

Podobně jako v minulosti by měla Nvidia nejdříve dostat na trh nejvýkonnější model GeForce RTX 4090, později pak o něco slabší GeForce RTX 4080 a v další fázi pak GeForce RTX 4070.

Choose B. Confirmed. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 29, 2022

Všechny tři modely by měly mít odlišné typy čipů, avšak vyráběné pomocí 4nm technologie od TSMC. V případě GeForce RTX 4090 se podle posledních úniků počítá s 16 128 cuda jádry a 24 GB paměti GDDR6X s frekvencí 21 GHz a výsledným TDP 450 W. GeForce RTX 3080 by měla mít 16 GB paměti a GeForce RTX 3070 pak 12 GB paměti s nižší frekvencí 18 GHz a TDP 300 W.

Podobně jako u generace GeForce RTX 3000 s architekturou Ampere lze očekávat, že představení případné GeForce RTX 4090 Ti nebo podobného maximálního modelu proběhne spíše až v konečné fázi, tedy například začátkem roku 2023.