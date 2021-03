Nejnovější verzi Windows 10 má již 30 % uživatelů

Podzimní verzi Desítek s označením 20H2 či jinak také October 2020 Update najdeme již na 29,9 % počítačů s Windows 10, uvádí AdDuplex. Oproti únoru je to skok o polovinu. Nejnovější sestavení rostlo hlavně na úkor rok starého předchůdce November 2019 Update, který ztratil osm procentních bodů.

Nejrozšířenější verzí Windows 10 zůstává loňská jarní edice May 2020 Update s 42,1% zastoupením, následovaná zmíněnou podzimní. Dvě verze z let 2019 mají celkově 24% podíl, ještě starší se pak pohybují v nižších jednotkách procent. Do programu Windows Insider je zapojeno půl procenta uživatelů.

Microsoft momentálně dokončuje Windows 10 21H1. Stejně jako loni půjde jen o menší upgrade, takže spíš ladí chyby, upravuje funkčnost a nepřináší velké novinky. Větších změn se dočkáme až na podzim, kdy Desítky čeká několik úprav pod povrchem a nový vizuál „Sun Valley“.

