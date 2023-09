Nejnovější AI DALL-E 3 si bude moci vyzkoušet úplně každý. Microsoft slibuje, že ji nabídne ve svém Bingu

OpenAI se ve středu pochlubilo novou generací obrázkového AI generátoru DALL-E 3, který podle prvních ukázek slibuje mnohem kvalitnější výsledky.

Firma jej během října vypustí do zpoplatněného ChatGPT Plus, ChatGPT pro podniky a samozřejmě i do svého API pro vývojáře.

DALL-E 3 jako součást Bing Creatoru

Nakonec si ho ale budou moci vyzkoušet úplně všichni a zcela zdarma, Microsoft dnes večer totiž prozradil, že bude používat DALL-E 3 ve svém vlastním obrázkovém generátoru Bing Image Creator (v češtině Bing Tvůrce obrázků).

Co od toho můžeme očekávat? Pojďme si srovnat DALL-E 3 se starší generací DALL-E 2.x, která je dostupná v dosavadní verzi Bing Image Creatoru.

Oba obrázky níže jsou výsledkem anglického povelu: An illustration of an avocado sitting in a therapist's chair, saying 'I just feel so empty inside' with a pit-sized hole in its center. The therapist, a spoon, scribbles notes.

Toto vygeneroval nový DALL-E 3, který se k veřejnosti dostane během října:



DALL-E 3 se chlubí, že splní textový povel na 100 %. Do bubliny vložil správný text

A takto vypadají vytvořené obrázky na stejný povel ve webovém rozhraní Bing Image Creatoru a dosavadní verzí modelu DALL-E 2.x. Rozdíl je propastný jak v kvalitě samotné ilustrace, tak právě v práci s textem. Ten starý DALL-E ještě neumí.



DALL-E 2.x v Image Creatoru je horší ilustrátor a ještě neumí pořádně kreslit znaky abecedy a psát s nimi souvislý text

Integrovaný Microsoft Designer v Bingu

Bing se zároveň rozšíří o funkce další a doposud samostatné webové aplikace Microsoft Designer. Ta už podle svého názvu kombinuje základní AI generátor řízený textovým povelem s vlastní grafikou, kterou do ní nahrajete.



AI generátor pozvánky s využitím vlastní fotografie a textového povelu

Výsledkem pak může být AI asistovaná tvorba nejrůznějších letáčků, koláží, animovaných gifů, prezentací a tak podobně.