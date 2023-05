Chytrá domácnost za pakatel. Wi-Fi zásuvka Shelly Plug S s měřením spotřeby v zatím nejlepší akci

Chytrá zásuvka Plug S od bulharského výrobce Shelly zlevnila na historické minimum. Běžně se v Česku prodává od pětistovky, v Alze je ale momentálně za 369 Kč. Ještě více však můžete ušetřit při nákupu přímo z e-shopu Shelly, tam jsou momentálně 41% slevy.

Jedna zásuvka vyjde na 10 eur, Shelly prodává i sadu s pěti kusy za 49,50 eura. Cena je bez DPH. Včetně daně a dopravy (6 eur) byste zaplatili asi 65 eur, čili 1600 Kč, v přepočtu na jednu zásuvku přibližně 320 Kč. Kromě cenové úspory oproti Alze má e-shop Shelly ještě tu výhodu, že si můžete připlatit extra záruku (+10 %) a výrobce vám pošle novou zásuvku během prvního roku, i když ji zničíte sami špatnou instalací.

Plug S lze ovládat a monitorovat přes Wi-Fi a Bluetooth, podpora Zigbee chybí. Shelly má trochu komplikované mobilní aplikace, ale ty si alespoň rovnou rozumí s Google Home nebo Alexou, zásuvka se dá také připojit do Home Assistantu, Homey a dalších systémů, takže ji lze provázat s čímkoliv.

Oproti jiným je malá, není to další krabička na stěně, ale připomíná spíš nějaký průchozí adaptér. Samotný Plug S používá zástrčku se zemnicím kolíkem (francouzský systém), jak je u nás zvykem. Na přední straně už ale kolík není, tam se používá německý systém Schuko. Většina dnešních spotřebičů ale používá univerzální zástrčky pro oba systémy, takže to nebude problém. U starších bude potřeba adaptér. Plug S podporuje výkon do 2500 W (10 A) a umí měřit příkon s přesností na desetinu wattu.

Shelly je mezi kutily oblíbená značka, produkty se totiž skutečně vyrábějí v Evropě a nemají pověst „levné Číny“, kvůli které byste mohli vyhořet. Firma má v nabídce i řadu spínacích modulů instalovaných přímo pod vypínač nebo zásuvku, ty ale momentálně v akci nejsou.