Rychlý router s Wi-Fi 6 podporuje mesh a nestojí ani 1000 Kč. Potěší i kutily, podporuje OpenWrt

Router Cudy WR3000, který se v českých obchodech někdy jmenuje i Cudy AX3000 podle jeho rychlostní třídy, běžně stojí okolo 1200 Kč. V Alze ale zlevnil na 974 Kč a ještě výhodněji jej nabízí K24.cz, kde zaplatíte jen 816 Kč.

Jde o nejlevnější router s podporou Wi-Fi 6 a celkovou propustností 3000 Mb/s na trhu. Nabízí všechny důležité funkce, má webovou administraci i mobilní aplikaci, podporuje VPN nebo sítě pro hosty. Jde také o jedno z nejlevnější zařízení podporující technologii mesh, takže můžete koupit více podobných jednotek a vytvořit jednotnou síť v celém domě, mezi kterými se budou zařízení plynule přepínat. Vzadu najdeme jeden WAN a tři LAN, všechny v gigabitovém provedení.

Cudy potěší také kutily, protože je jedním z routerů podporovaných komunitním systémem OpenWrt. Díky tomu získá skoro nesmrtelnou podporou a mnohem pokročilejší nastavení. Má sice jen 16MB úložiště, ale OpenWRT se tam vejde.

Jestli by se WR3000 něco dalo vytknout, tak jsou to neodnímatelné antény a chybějící USB, který by možnosti zařízení (zvlášť v kombinaci s OpenWrt) posunul ještě dál. Za necelou tisícovku je to i tak dobrá koupě.

Je libo Wi-Fi 7?

Pokud byste chtěli výkonnější zařízení, tak v Alze je v pěkné akci i highendový model Cudy WR11000 za 3668 Kč. Podporuje Wi-Fi 7, láká na propustnost 11 000 Mb/s ve třech pásmech (2,4, 5 i 6 GHz), má čtyři 2,5Gb/s ethernety a rovněž podporuje mesh. Zde už je chybějící USB na pováženou, ale i tak získáte nejlevnější třípásmový router na trh se skvělou výbavou. Pro tento model však zatím není k dispozici OpenWrt.

