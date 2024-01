Výborný mesh systém TP-Link Deco X50 zlevnil. Dvě jednotky s Wi-Fi 6 stojí 3999 Kč

Vítěz našeho testu Wi-Fi 6 mesh routerů do pěti tisíc teď ve velkých e-shopech zlevnil na historické minimum. TP-Link Deco X50 v sadě s hlavním routerem a jedním satelitem koupíte v Alze, CZC, Huramobilu nebo T.S.Bohemii za 3999 Kč. V posledním zmíněném obchodě je to včetně dopravy až domů.

Za 5999 Kč pak můžete mít Deco X50 s hlavní jednotkou a dvěma satelity. V T.S.Bohemii navíc jako dárek dostanete venkovní bezpečnostní kameru TP-Link Tapo C310. Točí ve Full HD, vidí ve dne i v noci, má pohybový detektor a vedle streamování přes síť umí zaznamenávat video také na microSD kartu.

Řešení TP-Link Deco X50 nás v testu přesvědčilo nejlepším pokrytím a nejvyššími rychlostmi. Ty podle místa měření dosahovaly od 250 do 900 Mb/s při komunikaci v 5GHz pásmu a 100 až 300 Mb/s v 2,4GHz. Potěší i líbivý vzhled, dobrá aplikace a dostatek konektorů.

Na obou jednotkách je trojice LAN portů, byť jen s 1Gb/s Ethernetem. Zamrzí ale to, že ač je mobilní aplikace pro správu sítě povedená, je to také jediná možnost nastavení. Webové rozhraní totiž chybí. Skvělý dosah a rychlosti jsou navíc vykoupeny nejvyšší naměřenou spotřebou. Pohotovostní příkon obou jednotek dohromady činí 20 W, v zátěži to bude ještě o pár wattů více.