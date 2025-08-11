Minitiskárna štítků za pětistovku. Tenhle Niimbot je bezdrátový a tiskne ve vysokém rozlišení

Alza zlevnila minitiskárnu Niimbot D11_H o deset procent na 529 Kč, levněji ji dosud neměla. V ostatních obchodech se prodává v průměru za sedm stovek, ale pár menších českých obchodů ji má i za cenu lehce pod pět set korun. Slouží k tisku samolepicích štítků a etiket, kterými pak můžete označit sešity, šanony, sklenice a dózy s potravinami, zkrátka cokoliv.
Niimbot je maličká krabička o rozměrech 130 × 28 × 78 mm a hmotnosti 210 gramů. Používá termální technologii, takže je naprosto bezúdržbová. Pouze zahřívá speciální teplocitlivý papír, který se na příslušných místech zbarví. Oproti konkurenci, která obvykle tiskne jen v rozlišení okolo 200 dpi, zvládne D11_H i jemnějších 300 dpi, což bude znát u textů a grafiky. Tiskne na role šířky 12 až 15 mm, a to při rychlosti až 50 mm/s.
Tiskárna má vlastní akumulátor, který se dobíjí pomocí USB-C, následně má vydržet až pět hodin tisku. Niimbot D11_H je závislá Bluetooth a na mobilní aplikaci pro Android a iOS, z počítače tisknout nelze. Přes mobil lze připravit štítky s různými fonty a několika tisíci ikonkami, podporuje i češtinu. Část pokročilých funkcí, například ukládání vlastních šablon, je bohužel schovaná za předplatným, které stojí 999 Kč ročně. Běžný tisk ale funguje bez placení.
V ceně tiskárny je jedna bílá role 12 × 40 mm se 160 štítky. Další role stojí vždy něco přes sto korun, nelze přitom použít cizí značky. Niimbot je označuje NFC tagy, takže tiskárna sama rozpozná, jaký formát jí předložíte. Bílá role 15 × 30 mm s 210 štítky stojí 129 Kč, v nabídce jsou i další velikosti, barvy nebo vzory. Například dětský, vánoční, speciální samolepky pro označování kabelů apod.
Přes WhatsApp vás upozorníme na novou slevu
Slevové akce někdy netrvají dlouho nebo obchody mohou mít jen malé množství zlevněných produktů. Než se k článku dostanete, může být pozdě.
Hlídač slev má ale svůj kanál v komunikátoru WhatsApp. Klikněte na odkaz, otevře se v aplikaci. Jakmile vydáme článek o slevě, hned na WhatsApp pošleme zprávu. O akci se tak dozvíte v době, kdy je ještě stoprocentně platná.
WhatsApp má ale u kanálů vypnuté upozornění na nové zprávy. Musíte to změnit sami přes ikonu zvonku v pravém horním rohu aplikace.
Nezapomeňte si u kanálu nastavit upozornění, viz žluté šipky
Našli jste sami zajímavou slevu? Napište nám o ní.
Za nákup, který uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.