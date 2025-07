SSD Kingston NV3 se hodí do herního počítače, notebooku i PS5. Terabajtová verze zlevnila na 1299 Kč

Hledáte-li co nejvýhodnější SSD, skvělý poměr cena/výkon nabízí Kingston NV3. Je to sice lowend každým coulem, ale vlastnosti i nejzákladnějších úložišť se již posunuly na takovou úroveň, že budou většině uživatelů dostačovat. Zejména pak hráčům, kterým jde především o rychlé čtení dat.

Terabajtový model zlevnil o 8 % na 1299 Kč, za tuto cenu jej nabízí Alza, Datart nebo Smarty.cz. Kingston NV3 si ale můžete koupit i v 2TB nebo 4TB variantách, ty stojí od 2500 a 5100 Kč. Kingston mimochodem nově uvedl také 1TB a 2TB verze menšího formátu M.2 2230, které se používají v některých tabletech nebo handheldech jako Steam Deck. Cena je jen o pár stovek vyšší než u klasických modelů M.2 2280.

Kingston NV3 1TB (M.2 2280) za

Kingston NV3 2TB (M.2 2280) za

Kingston NV3 4TB (M.2 2280) za

Kingston NV3 1TB (M.2 2230) za

Kingston NV3 2TB (M.2 2230) za

Do lowendu řadí Kingston NV3 fakt, že používají méně „trvanlivé“ čipu typu QLC a nedisponují zvláštní vyrovnávací pamětí DRAM. Nehodí se tak do počítačů, kde se očekávají zápisy velkého množství dat. U her to limitující nebude. Kingston slibuje sekvenční rychlosti čtení a zápisu až 6/4 GB/s, v našem testu dosáhl 2TB model 5/4,8 GB/s. Ač tomuto SSD chybí oficiální certifikace pro PS5, v konzoli bude bez problémů fungovat.

Přestože jde o nejnižší řadu SSD, Kingston na ni poskytuje pětiletou záruku. Úložiště navíc mají nízkou spotřebu, takže ani tolik netopí a půjde je dobře uchladit i při intenzivní zátěži.

SSD Čtení/zápis NAND DRAM Výdrž Záruka Cena Kingston NV3 1TB 6/4 GB/s QLC ne 320 TBW 5 let 1299 Kč Adata Legend 860 1TB 6/4 GB/s QLC ne 320 TBW 5 let 1299 Kč Lexar NM790 1TB 7,4/6,5 GB/s TLC ne 1000 TBW 5 let 1499 Kč WD Blue SN5000 1TB 5,2/4,9 GB/s TLC ne 600 TBW 5 let 1549 Kč

