Nejlevnější router s Wi-Fi 6 v testu: vážně ještě chcete kupovat routery jen pro 802.11ac?

Plusy Cena

Rychlosti na Wi-Fi 6

Konfigurace přes web i mobil Minusy Wi-Fi 6 jen na 5GHz

Pevné trčící antény

Nemá USB 8 /10 Hodnocení

Na nový router TP-Link Archer AX10 jsem byl hodně zvědavý, protože znamená příchod nového standardu Wi-Fi 6 (802.11ax) do snesitelnější cenové úrovně, kde dokáže spolehlivě konkurovat běžným domácím routerům s podporou starší 802.11ac. Věděl jsem, že AX10 nenabídne všechny nabízené možnosti nového standardu, ale přes nedostatky v papírových parametrech se nakonec jedná o prakticky využitelný a zajímavý router.

Na 2,4 GHz se šetřilo nejvíc

Hlavní omezení u Archer AX10 představuje nasazení Wi-Fi 6 jen na 5GHz pásmo. Nový standard Wi-Fi má fungovat i na 2,4 GHz, ale tady se TP-Link rozhodl jít cestou jako u normálního AC routeru. Maximální rychlosti dosáhnete jen na 5 GHz a na 2,4 GHz máte jen starý protokol 802.11n.

Tento na pohled razantní zásah do vlastností ale popravdě zatím tak bolestný není. Wi-Fi 6 na 2,4 GHz má sloužit primárně pro IoT zařízení, která budou na novém standardu komunikovat úsporněji s delší výdrží a menším obsazováním pásma. Bohužel je zatím na místě budoucí čas. Zatímco se objevují první zařízení s podporou AX, jedná se o mobilní telefony a Wi-Fi karty do notebooků, kde jde hlavně o vysokou rychlost, a tak na nich dostane přednost 5 GHz.

Výhodou 2,4GHz pásma je lepší propustnost překážkami, signál neslábne tak rychle jako u 5GHz. Tady se ale zase Archer AX10 snaží a pokles rychlosti v rámci Wi-Fi 6 není tak bolestný jako u 802.11ac.



Archer AX10 nabídne klasický design s minimem výstřelků

Další ústupek plnému standardu představuje počet souběžných kanálů. Špičkové Wi-Fi 6 routery si poradí s 8×8 MU-MIMO, ale Archer AX10 umí jen 2×2, takže je sice horší než drahé routery pro Wi-Fi 6 a dokonce čistě papírovými parametry horší i jak mnohé AC routery.

Praxe je ale trochu jiná. Jedno koncové zařízení přitom s běžnými dvěma anténami také zvládá jen 2×2, větší počet na straně routeru má smysl hlavně kvůli vyšší kapacitě sítě. Zatímco na 2×2 802.11ac to bude jen 866 Mb/s, na 2×2 Wi-Fi 6 se dostanete přes gigabit.

Všechny porty na routeru podporují gigabitovou síť, na rozdíl od dražších Wi-Fi 6 routerů ale nelze spojovat více portů dohromady pro ještě rychlejší připojení do internetu. Cílí se tu opravdu na domácí podmínky, kde ten gigabit na vstupu bude stačit.

A pro úplnost poslední ústupek znamená chybějící USB konektor pro připojení sdílených disků. Na routerech je občas najdete, ale stejně dává větší smysl doplnění výkonnějšího NASu do sítě.

Pro nastavení routeru můžete využít klasické webové rozhraní v lokální síti, nebo přes mobilní aplikaci Tether se k vybraným nastavením routeru dostanete i na dálku třeba z práce.

Co umí webové rozhraní:

Jak je rychlý?

V ideálních podmínkách jen pár metrů přímé viditelnosti od routeru dokážete z Wi-Fi 6 adaptéru v notebooku (testovali jsme s Intel AX200NGW) dostat v průměru 101 MB/s. V 2,4GHz pásmu běžícím na starých standardech to bude maximálně 12 MB/s.

Ve stejném patře, ale za dvěma silnými zdmi klesla u 802.11ax rychlost na 28 MB/s, což je vynikající výsledek, ve 2,4GHz pásmu byla rychlost přibližně desetinová, tedy 2,8 MB/s. O patro níže, tedy přes strop a jednu zeď byla situace obdobná, naměřili jsme 28,7 MB/s a jen přes strop pak 59 MB/s.

Mobilní aplikace:

V 5GHz pásmu jsou tedy výsledky vynikající a i na vzdálenějších stanovištích dosáhnete díky mnohem vyšší propustnosti Wi-Fi 6 skutečně vysokých rychlostí. Dosah Wi-Fi v 5GHz pásmu tak nakonec u tohoto Wi-Fi routeru nebyl nijak zvlášť nižší než ve 2,4GHz.

Zajímala nás také spotřeba, nedávno testovaný špičkový model TP-Link Archer AX6000 spotřebovává od 10 do 14 W podle zátěže. Pomalejší a levnější TP-Link Archer AX10 má přibližně jen poloviční spotřebu – naměřili jsme 4,9 až 7 W, což je jen mírně více než u běžných Wi-Fi 5 routerů.

Když chcete být připraveni na Wi-Fi 6

K čemu pak takový router vůbec je? Proč mu dát přednost před jinými? Nemyslím si, že si tento router budete kupovat jako upgrade vašeho stávajícího fungujícího domácího routeru s podporou 802.11ac. Nějaký výraznější přínos nijak zvlášť nepocítíte a za pár let, až se zlepší nabídka zařízení s podporou Wi-Fi 6, budete tak jako tak tlačení do dalšího upgradu.

Archer AX10 především zaboduje, když musíte koupit nový router. Už z principu musí každý router s podporou Wi-Fi 6 bez problémů zvládat starší standardy a díky vyššímu výkonu pro nový standard se nezadýchá při používání 802.11ac/n. Archer AX10 tak spolehlivě poslouží pro dnešní stav a s novými notebooky a telefony získáte lepší připojení na moderním standardu. Stojí přitom podobně jako ostatní rozumné routery s podporou 802.11ac.

V neposlední může být řadě pro někoho důležitý i design. Archer AX10 s viditelnými čtyřmi anténami, které nelze odšroubovat, sází více na praktičnost než eleganci. Plastické lesklé X na těle routeru na tom nic zásadně nemění a raději router nebudete výrazněji vystavovat pohledům. Alespoň že ze spodní strany jsou případně úchyty pro přišroubování na zeď.

TP-Link Archer AX10 Rozhraní: 2,4 GHz (802.11b/g/n, až 300 Mb/s, dva streamy), 5 GHz (802.11a/n/ac/ax, až 1 201 Mb/s, dva streamy) ● porty: 4× LAN 1 Gb/s (RJ-45), 1× WAN 1 Gb/s (RJ-45) ● tlačítka: zapnutí, reset (zapuštěné), WPS ● Wi-Fi antény: 4× externí neodpojitelné (2× 2T2R) ● interní zabezpečení: 64/128b WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2-PSK, SPI + NAT firewall ● pokročilé funkce: pokročilé adaptivní QoS, UPnP, rodičovská kontrola, WMM, VPN server, sítě pro hosty (1× 5 GHz, 1× 2,4 GHz) ● rozměry: 260 × 135 × 39 mm 2300 Kč

Pokud je pro vás důležitější dostupnost rychlé 5GHz sítě v každém zákoutí domácnosti, tak jako tak už víte, že Mesh Wi-Fi s více komunikujícími uzly pokryje prostor spolehlivěji. Archer AX10 využijete tam, kde stačí jediný router.

Především ale, pokud doufáte v rychlejší síťování na 2,4GHz pásmu díky Wi-Fi 6, tady narazíte. V tomto pásmo se to chová jako každý jiný podobně drahý router. Přesto má Archer AX10 určitě smysl. Pro několik dalších let postupného nástupu Wi-Fi 6 určitě bude stačit a působí jako rozhodně lepší investice do budoucna než dnešní nákup klasického routeru s podporou jen 802.11ac.