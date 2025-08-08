Stereo reproduktory od Logitechu za dosud nejnižší cenu. Hodí se k PC, mají i Bluetooth a stojí jen 719 Kč

Na Smarty.cz teď koupíte reproduktory Logitech Z207 jen za 719 Kč v černé barvě a 799 Kč v bílé variantě, stačí v košíku použít slevový kód BTSVYBAVA20. Pod osm stovek jejich cena nikdy nešla a ostatní obchody je prodávají za tisíc korun a víc.
Jde o model, který je na trhu už osm let. U reproduktorů to ale není žádná doba, tady se žádné velké (r)evoluce nedělají. Naopak překvapí, že i vzhledem ke staří nabízí Logitech připojení přes Bluetooth, byť starší verzi 4.2. Reproduktory tak můžete s počítačem, tabletem nebo mobilem spojit i bezdrátově, spárovat lze najednou dvě zařízení a pak se mezi nimi přepínat. Vedle toho ale nabízí i běžný vstupní 3,5mm jack a mají též výstup na sluchátka.
Logitech Z207 má v obou jednotkách aktivní měnič doplněný o pasivní vyzařovač, celkový výkon činí 2 × 5 wattů. Hlasitost se ovládá potenciometrem na pravém reproduktoru, zároveň slouží i jako vypínač. Vypnout však nelze jasnou zelenou diodu, na což si uživatelé stěžují v recenzích.
Naopak chválí kvalitu zpracování a na danou cenu čistý dobrý zvuk, od něhož však nečekejte výrazné basy. Plastové 2.0 repráčky ani natrpí na brum, když jsou zrovna potichu. Navíc hezky vypadají, takže v kanceláři neudělají ostudu. Filmoví nadšenci a hráči by ale měli pořidit něco výkonnějšího.
Za nákup, který uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.