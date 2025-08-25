Živě Premium
Populární repráčky k PC levnější než oběd pro dva. Creative Pebble teď stojí jen 359 Kč

25. srpna 2025
  • Creative Pebble dobře poslouží v kanceláři, hrají lépe než reproduktory v monitoru.
  • Zlevnily na 359 Kč, kdysi stály dvakrát tolik.
  • Mají netradiční design a pochvalné uživatelské recenze.

Stereo reproduktory Creative Pebble jsou nyní v Alze v prodeji za 359 Kč, jde o historicky druhou nejnižší českou cenu. Na trhu jsou už sedmým rokem, původně stály dvakrát tolik. Zlevněná je bílá i černá varianta.

Od Pebble nečekejte špičkový zvuk, budou mu chybět basy i výšky. Reproduktory ale hrají čistě, bez brumu a v kanceláři pro méně náročný poslech budou bez problémů dostačovat. Hrají lépe než integrované reproduktory v monitorech. Navíc hezky vypadají a mají netradiční design s měniči nakloněnými o 45°, takže zvuk lépe směřuje k uším. Pebble mají celkový výkon 4,4 W

image.png

K počítači se připojují pomocí 3,5mm jacku a o napájení se stará kabel s koncovkou USB-A. Ten je možné zapojit do počítače, ale Creative v balení dodává i adaptér. Přes USB se opravdu vede jen energie, Pebble nemají vlastní DA převodník.

Zlevnil mimochodem také novější model Pebble v2, který tak stojí 479 Kč. Výkon posouvá na 8 W a napájí se přes USB-C. V obchodech je také ještě dražší model Pebble v3, který zlepšuje zvuk a má navíc Bluetooth. Případně vyšší modely jako Pebble Pro s RGB světly, Pebble Plus se subwooferem nebo Pebble X s výkonem 30 W. Ceny už jsou ale také o dost vyšší, aniž by tomu zvuk příliš odpovídal.

Původní Pebble je ale pořád dobrá a výhodná varianta, o čemž svědčí i pochvalné uživatelské recenze. Reproduktory mají na Heurece průměrné hodnocení 97 %, v Alze pak lidé hodnotí známkou 4,6/5.

