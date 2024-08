Nejlevnější Malina v historii. Raspberry Pi Pico je teď jen za 79 kaček

E-shopy pro kutily se pomalu chystají na naskladnění nové generace prototypovací desky Raspberry Pi Pico 2, a tak přichází na řadu tradiční výprodej starých modelů. Rpishop.cz teď nabízí ve slevě první Raspberry Pi Pico za pouhých 79 korun.



Raspberry Pi Pico za 79 korun

Kutilové mohou destičku s armovým mikrokontrolerem RP2040 (2× Cortex-M0+, 133 MHz), 264 kB RAM a 2MB flash naprogramovat v Pythonu, C Pico SDK i v oblíbeném Arduinu.

E-shop zlevnil i pokročilejší verzi Pico W s 2,4GHz Wi-Fi/BLE čipem CYW43439, kterou má v nabídce za 149 korun. Naprostí začátečníci by ale měli počítat s tím, že se v obou případech jedná o varianty bez připájených hřebínků pro snadné připojení periferií či zacvaknutí do nepájivého prototypovacího pole – breadboardu. To už budou muset zvládnout sami s páječkou v ruce.

První generace Pico vystupuje i po letech z řady třeba pro své unikátní rozhraní PIO (programovatelné I/O), pomocí něhož můžete softwarovou cestou vytvářet velmi rychlý a přesný digitální signál včetně oblíbených sběrnic, jednoduššího videa, IR protokolů apod.

Nejnovější Pico 2 přináší rychlejší řídící čip s duální architekturou ARM/RISC-V, dvojnásobnou RAM a 4MB úložiště pro váš firmware. Rpishop.cz začne první kusy rozesílat 12. září.