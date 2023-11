Špičkový OLED monitor pro hráče lze poprvé koupit „jen“ za 20 tisíc

LG UltraGear 27GR95QE je sice nepěkný název produktu, ale slibuje pěkný obraz a zážitek při sledování filmů nebo her. Tento monitor momentálně Mironet prodává za 20 250 Kč. Levněji nikde není ani on, ani jemu rovné modely jiných značek.

A že jich je hned několik. Alternativy vyrábí i Asus, Acer, Corsair, AOC nebo ViewSonic, všechny přitom využívají stejný panel. Konkrétně 26,5" OLED obrazovku od LG Display s rozlišením 2560 × 1440 px a frekvencí 240 Hz.

Láká na 10bitové barvy, 99% pokrytí prostoru DCI-P3, podporu HDR s jasem až 800 nitů ve špičkách, jen 0,03ms odezvu a matný povrch. A díky OLEDu na perfektní kontrast. Typický jas je ale jen 200 nitů, což je u této technologie obvyklé.

V recenzi na Rtings chválí dobrý obraz, špičkovou odezvu i příkladnou podporu herních konzolí PlayStation 5 a Xbox Series S|X, protože monitor vedle DisplayPortu 1.4 disponuje i dvěma HDMI 2.1. Toto rozhraní přitom není u rozlišení QHD vždycky samozřejmostí a konzole pak do monitoru s HDMI 2.0 neumí pustit obraz ve 120 snímcích za sekundu, ale jen 60. Tedy ne, že by existovalo tak moc her s podporou vysokých frekvencí…

Monitor podporuje variabilní snímkovou frekvenci s rozsahem od 40 Hz a získal certifikace FreeSync Premium i G-Sync Compatible. Obsahuje dvouportový USB rozbočovač, výstup na sluchátka a plně nastavitelný stojan. Komu by přesto nevyhovoval, může použít VESA držák.

Z nadstandardních funkcí lze zmínit zadní RGB podsvícení, dálkový ovladač a několik herních funkcí, jako přidání zaměřovacího kříže nebo počítadlo fps.