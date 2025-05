Notebook s krásným OLEDem, 16 GB RAM a tříletou záruku. Lenovo IdeaPad Slim 5 zlevnil na 15 tisíc

Alza momentálně nejlevněji ze všech obchodů prodává notebook Lenovo IdeaPad Slim 5 (varianta 14ABR8), s kódem ALZADNY10 stojí 15 290 Kč místo obvyklých 16 990 Kč. V ceně je přitom rok záruky navíc a roční licence na Zoner Photo Studio X.

Celokovový model o rozměrech 312 × 221 × 16,9 mm a hmotnost 1,46 kg obsahuje 14" OLED panel s rozlišením 1920 × 1200 px, frekvencí 60 Hz a jasem 400 nitů. Slibuje přitom syté a přesné barvy. O výkon se stará AMD Ryzen 7 7730U s osmi jádry Zen 3 a integrovanou grafikou. Na palubě je 16 GB nerozšiřitelné paměti a 1TB SSD vložené do jediného slotu M.2.

Notebook má poměrně bohatou výbavu. Po stranách najdeme dva USB-A (5 Gb/s), dva USB-C (10 Gb/s), HDMI 1.4, čtečku microSD karet a audio jack. Přes USB-C se IdeaPad také nabíjí. Výrobce dodává 65W adaptér s technologií Rapid Charge Boost, která za 15 minut doplní energii na 2 hodiny práce. Celkově má Lenovo vydržet až 16 hodin.

Nechybí podsvícená klávesnice, infrakamera pro biometrické přihlašování Windows Hello, dva mikrofon, ani Wi-fi 6. Co zde však nenajdete, je předinstalovaný operační systém. Linuxáci to ocení, ale ostatní bude čekat ještě nákup licence s Windows, byť i ty se dnes dají koupit doslova za pár korun.

Zahraniční recenze chválí dobrou výdrž, která při kancelářské práci opravdu může dosahovat až 14 hodin. Zařízení je relativně tiché a výkonné, má ucházející reproduktory. Kromě nemožnosti rozšířit paměť ale může vadit i displej. Jas totiž reguluje pomocí PWM s nižší frekvencí 240 Hz. To lidé s citlivějšíma očima mohou vnímat jako unavující blikání.

Za nákup, který na Alze uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.