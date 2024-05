Herní notebook s GeForce RTX 4060 nikdy nebyl levnější. HP Victus 15 můžete mít za 20 tisíc

Hledáte-li co nejdostupnější herní notebook s diskrétní grafikou, která přinese citelný nárůst výkonu oproti té integrované, HP Victus 15 teď můžete koupit za 19 641 Kč. Za tuto cenu jej CZC prodává v galerii Allegro, pokud si na webu či v aplikaci vyzvednete kupón na 5% slevu a bude to pro vás v tomto obchodě první nákup. Jinak bude notebook stát 20 675 Kč. Případně se dá koupit přímo v CZC za 20 990 Kč se slevovým kódem BW1000HP.

I tato cena je zatím nejnižší, za jakou se kdy prodával notebook s GeForce RTX 4060. Obvykle stojí o jednotky tisíc víc, případně za stejnou cenu mají horší výbavu. Ale ani Victus 15 není bez chyby.

Notebook obsahuje 12jádrový procesor Core i5-12500H, 16 GB RAM, 1TB SSD a zmíněnou grafiku s vlastní 8GB videopamětí. HP vsadilo na 15,6" IPS displej s rozlišením 1920 × 1080 px a frekvencí 144 Hz. Na těle je trojice USB, HDMI 2.1, gigabitová síťovka, čtečka SD karet, podsvícená klávesnice a zařízení si rozumí s Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3. S integrovaným 70Wh akumulátorem vydrží v ideálním případě až osm hodin.

Tělo je však jen plastové. Displej má maximální jas 250 nitů a podle testů (v jiné konfiguraci) má dost nepřesné barevné podání. U her to ale nemusí být problém. Bezdrátovou síťovku nedodal Intel, nýbrž MediatTek, a ty jsou méně spolehlivé. Grafická karta není připojená skrz MUX Switch, ale rovnou do procesoru, což je sice jednodušší, ale připravíte se o část výkonu i některé funkce.

A notebook se dodává bez operačního systému, resp. pouze s FreeDOSem. to je ale nejmenší problém. Dnes lze dobře hrát i na Linuxu a případná druhotná licence na Windows stojí pár stovek. Tady se šlo s cenou opravdu až na dřeň, takže se s kompromisy musí počítat.