Kdyby byla levnější, už by vám za ni museli platit. Maličkou 20W nabíječku můžete koupit jen za 69 Kč

V Alze nyní koupíte nabíjecí adaptér Vention 1-Port Charger s výkonem 20 W s poloviční slevou jen za 99 Kč. Ti s předplatným AlzaPlus+ ji dokonce mohou mít jen za 69 Kč. To je cena na úrovni čínských tržišť, která vám ale nezaručí dvouletou záruku a rychlé doručení. Za tuto cenu je mimochodem dostupný jen černý model.
Vention využívá technologii GaN, takže je nabíječka opravdu malá (i samotná zástrčka je širší) a neměla by se ani tolik zahřívat. Má jeden výstup USB-C, podporuje rychlonabíjecí technologie od Applu, Samsungu, Huaweie a k tomu i Power Delivery 3.0 a QuickCharge 3.0.
Ne s každým zařízením se domluví na plném výkonu. Vention uvádí tyto kombinace napětí a proudu: 5 V a 3 A (15 W), 9 V a 2,22 A (20 W), 12 V a 1,67 A (20 W). Vzhledem k 20W omezení pak pochopitelně nevyždímá maximum z nejnovějších mobilů, ale pokud vám nevadí pomalejší nabíjení, účel splní dobře. Hodit se může i k bezdrátovým podložkám nebo nabíjení/napájení jiných úsporných spotřebičů.
V Alze se už tohoto Ventionu prodalo už přes 2000 kusů a lidé jej hodnotí průměrnou známkou 4,8/5. Má i nízkou reklamovanost 0,45 %.
