Skvělá herní myš za dosud nejnižší cenu. Razer Basilisk V3 zlevnila na 990 Kč

Razer Basilisk V3 přišla na trh před dvěma lety a při uvedení stála více než dva tisíce korun. Cena mezitím padala až na současných průměrných 1600 Kč a minimálních 1200 Kč. Avšak Smarty.cz má dnes akci, kdy si toto herní příslušenství můžete koupit jen za 990 Kč.

V recenzi jsme třetí Basilisk velmi chválili. Výtky se týkaly jen chybějícího vyměnitelného závaží nebo pouze drátové komunikace. To však ještě stála dvakrát tolik, takže nároky byly přísnější.

Razer používá kvalitní optický snímač s citlivostí 26K dpi, rychlostí až 650 ips, zrychlením 50G a 1000Hz polling rate. Dvě hlavní tlačítka slibuje životnost minimálně 70 milionů kliknutí. Myš má celkem 11 programovatelných prvků/tlačítek včetně téměř dokonalého kolečka. To lze naklánět i do boků a má automatický režim se setrvačníkem, takže jej stačí rychle roztočit a samo se přepne z krokovacího módu do plynulého.

Myš má pevně připojený 180cm opletený kabel s koncovkou USB-A. U Razeru samozřejmě nemůže chybět RGB podsvícení Chroma a potěší i možnost uložit nastavení do pěti různých profilů. Basilisk měří 130 × 75 × 43 mm a váží 101 gramů.