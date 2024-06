Výborná herní myš od Asusu zlevnila na 299 Kč. Kdysi byla i pětkrát dražší

Asus ROG Gladius II Core je na trhu již pět let. Myši za takovou dobu příliš nezestárnou, zato však zlevní. Původně startovala na 1499 Kč, v průměru už ale stojí tisícovku a nejlevnější obchod ji dosud měly za pětistovku. V CZC je ale pouze dnes jen za 299 Kč. Obrovský cenový sešup za myš, která potěší v herním doupěti i kanceláři.

Gladius je drátová, zato ale má dvoumetrový opletený kabel a nastavitelné RGB podsvícení v kolečku a logu výrobce. Asus vsadil na optický senzor PAW3327 s citlivostí 200 až 6200 dpi, rychlostí 220 ips, zrychlením 30G a 1000Hz polling rate. Co do přesnosti by měla uspokojit i náročnější hráče.

Myš má šest programovatelných tlačítek, dvě hlavní navíc využívají vyměnitelné spínače Omron, které mají vydržet minimálně 50 milionů kliknutí. Asus je dodnes jedním z hrstky výrobců, kteří v myších používají patice pro snadnou výměnu spínačů pro případ, že se poškodí, případně bude chtít uživatel zvolit tišší tlačítka. Populární jsou hlavně supertiché Kailh Mute, které se na AliExpressu prodávají doslova za pár korun.

V recenzi na KitGuru tuto myš chválí po stránce designu, ergonomie i výkonu. Výtka směřuje hlavně k trochu tužšímu kabelu a kolečku, které se lehce protáčí a nedává velký odpor.

PS: Jakmile se Gladius II Core za tuto cenu doprodá, v akci je také Asus TUF Gaming M3 Gen II za 299 Kč. Levněji dosud nebyla a běžně stojí v průměru přes pět stovek. Nemá vyměnitelné spínače, ani opletený kabel, ale parametry jsou jinak podobné a pyšní se voděodolným tělem a antibakteriální vrstvou.