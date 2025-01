Nejlepší myš od Alzy ještě nebyla levnější. Tichá herní Rapture Aspis stojí 792 Kč

Myš Aspis alzácké privátní značky Rapture je teď v akci za 792 Kč, pokud v košíku použijete kód DNYALZA20. Dlouhodobě stojí 990 Kč, v roce 2023 už se ale dala za osm stovek také koupit. Pokud místo standardní černé preferujete spíš bílou, tak s kódem DNYALZA15 stojí 842 Kč.

Myš je bezdrátová s integrovaným akumulátorem a nabíjením přes USB-C. Bluetooth chybí, připojuje se pouze přes dodávaný USB dongle. Používá kvalitní optický snímač od Pixartu s citlivostí 19K DPI a polling rate 1000 Hz. Pohyb zaznamenává při rychlost až 400 IPS a zvládne zrychlení 50G. Pro lepší herní myši jde o typické hodnoty.

Rapture Aspis má sedm tlačítek a klikatelné kolečko. Šest tlačítek lze skrz dodávané software přenastavit a aktivovat jimi různá makra. Specialitou myši je pak to, že dvě hlavní tlačítka jsou vyměnitelná, používají hot-swap patici pro výměnu mikrospínačů. Standardně jsou osazeny odolnými Kailh GM 8.0 (vydrží 80 milionů kliknutí), ale balení je také pár tichých Huano Silent Brown (10 milionů kliknutí).

Vyměnit se dají také kluzáky a horní kryt. Alza rovnou dodá pevný i perforovaný, s nímž by se neměla tolik potit ruka. Myš má také RGB podsvícení, ale to dramaticky sníží už tak slabší výdrž. V RGB režimu je to 15 hodin, bez něj 45 hodin.

Rapture Aspis si už v Alze koupilo přes 1000 lidí a myš hodnotí velmi dobrou známkou 4,6/5. Kritika míří hlavně k výdrži a horšímu softwaru.

Za nákup, který na Alze uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.