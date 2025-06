Nejlevnější tanková multifunkční tiskárna stojí jen 2141 Kč. Když se sleva spojí s cashbackem…

Alza zlevnila tankovou multifunkční tiskárnu HP Smart Tank Wireless 582. Standardní cena je 3490 Kč, teď je to na pár dní 3141 Kč. Ale ta pravá slevová magie nastane až v kombinaci s cashbackem, který nabízí HP. Chce to trochu snahy, ale výsledná cena 2141 Kč stojí za to.

Informace k cashbacku najdete na webu HP. Ve výčtu zahrnutých produktů je také Smart Tank 582, výrobce vám vrátí 1000 Kč a akce platí do konce července. Na webu se musíte registrovat, budete k tomu potřebovat sériové číslo tiskárny, elektronickou verzi účtenky/faktury, vaše osobní údaje a číslo bankovního účtu.



Ověření standardní ceny přes Hlídače shopů



Alza upozorní na existenci cashbacku, ale podmínky si musíte najít sami

Co to umí

HP Smart Tank 582 tiskne barevně rychlostí až 5 stran za minutu a černobíle 12 stran za minutu. Zásobník na 100 listů se nachází přímo uvnitř. Oboustranný tisk je bohužel jen manuální s ručním otáčením stránek. Protože je o multifunkci, nechybí ani skener (s rozlišením 1200 dpi) s funkcí přímého kopírování i bez dalších zařízení.

Tiskárna se s počítačem umí spojit přes USB, nechybí ani ale Wi-Fi či Bluetooth pro bezdrátový tisk i z mobilů. HP podporuje protokoly Apple AirPrint, Mopria, HP Print Service a Wi-Fi Direct.

Originální lahvička s černým inkoustem s výtěžností 6000 stran se prodává od 250 Kč. Barevné náplně pro až 8000 stran se dají koupit po 200 Kč. Existují přitom i levnější kompatibilní inkousty.

