Ultraširoký herní monitor od Samsungu zlevnil na historické minimum. Odyssey G5 stojí jen 5999 Kč

V Datartu nyní koupíte monitor Samsung Odyssey G5 (C34G55TWWP) za 5999 Kč. Běžně stojí přes osm tisíc a jeho cena dosud neklesla pod sedm tisíc. Zároveň patří mezi ty vůbec nejlevnější s úhlopříčkou 34", ultraširokým rozlišením 3440 × 1440 px a prohnutým panelem.
Samsung zde vsadil na obrazovku typu VA slibující vyšší kontrast než IPS. Láká na 1ms odezvu, variabilní frekvenci až 165 Hz a podporu HDR. Slabinou je však maximální jas 300 nitů (v HDR až 330), takže ve velmi prosluněné místnosti nebude tak dobrý jako dražší modely. Zároveň ani HDR nebude příliš působivé.
Monitor obsahuje dva obrazové vstupy HDMI 2.0 a DP 1.4 plus sluchátkový výstup. Na USB hub zapomeňte. Stojan umožňuje pouze naklánění dopředu/dozadu, ale u ultraširokých nudlí cílených na hráče to je typické. Nechybí však VESA držák pro připevnění alternativních stojanů.
Samsung Odyssey G5 testovali na Rtings, kde chválí dobré podání barev, již zmíněný vysoký kontrast nebo krátkou odezvu. Kritizují pak například to, že variabilní snímková frekvence běží jen na DisplayPortu, nikoliv HDMI. A že ve VRR se zvyšuje zpoždění (input lag) nebo obraz bliká. Samsung ale od té doby další aktualizace firmwaru, které by chyby měly řešit.
