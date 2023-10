Nejlevnější herní monitor koupíte už za 2500 Kč. Tohle LG má 24", Full HD a 165 Hz

Monitor LG 24GQ50F-B je momentálně tím nejlevnějším herním modelem, který můžete koupit. V e-shopech se prodává od 3200 Kč, ale přímo LG na svém webu má až do konce měsíce slevy pro registrované uživatele a tento monitor tak můžete mít jen za za 2490 Kč, stačí v košíku zadat slevový kód MEMBERSLEVA30. Doprava je v ceně.

LG má 24" obrazovku typu VA s rozlišením 1920 × 1080 px a frekvencí 165 Hz. Vzhledem k ceně nemůžete čekat zázraky. VA nemívá nejlepší barevné podání, ale zase boduje hlubší černou, což se u her hodí. Zapomeňte ale na HDR, s jasem 250 nitů by to stejně nemělo smysl. Odezva 5 ms se také nemůže rovnat se špičkovými monitory. LG má sice funkci, která ji srazí i na 1 ms, ale za cenu jiných kompromisů v obraze.

Potěší však neblikající podsvícení, FreeSync s rozsahem frekvencí od 48 do 165 Hz, integrované počítadlo fps nebo pomocí funkce pomocného zaměřovače do her.

LG má vzadu jeden DisplayPort 1.4, dva HDMI 1.4 a sluchátkový výstup. Stojan umožňuje monitorem pouze naklánět, ale lze jej odmontovat a použít VESA držák na zeď či alternativní stojan.

Výrobce v e-shopu prodává i další monitory se slevami od 15 do 30 %. Má také akci s druhým monitorem za polovic, takže pokud rovnou koupíte dva stejné, můžete ušetřit ještě víc.