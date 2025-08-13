Skvělá klávesnice do obýváku. Tahle od Logitechu má i touchpad a stojí šest stovek

Potřebujete počeštěnou klávesnici k chytrému televizoru nebo herní konzoli? Logitech K400 Plus patří mezi nejobvyklejší volby, protože je malá, bezdrátová, nestojí moc, a především obsahuje touchpad, takže pomůže i v situacích, kdy na gauči potřebujete hýbat kurzorem, ale myš nemáte kam dát.
Momentálně je v několika obchodech v akci. Běžně stojí v průměru necelou tisícovku, v Planeu vyjde na 639 Kč, pokud použijete slevový kód elektrodny20. Levněji dosud nikde nebyla. Po registraci a přihlášení stojí jen 633 Kč. Pokud se vyprodá, tak pěknou akci má také BlackMonday, kde stojí 688 Kč. Alza ji pak tento týden zlevnila na 799 Kč.
Logitech K400 Plus je samozřejmě bezdrátová, ale bohužel nenabízí Bluetooth pro přímé připojení. Musíte proto použít dodávaný USB dongle. Klávesnice se napájí dvěma tužkovými baterkami, vydrží pak až rok a půl.
Rozhodně to není klávesnice pro psaní dlouhých románů, k počítači se moc nehodí, i když se tam použít dá. Není zrovna ergonomická, tlačítka jsou nalepená na sobě a šetřilo se místem, takže chybí rozestupy mezi funkčními klávesami, zapomeňte na numerický blok nebo i dedikované klávesy Home, End apod. To se řeší přepínačem Fn. Také touchpad bude horší než u nejlevnějších notebooků.
Ale u televizoru při vyplňování přihlašovacích údajů, vyhledávání nebo nouzového surfování poslouží dobře. S tímto vědomím ji také lidé dobře hodnotí. Na Heurece má průměrnou známku 90 %, v Alze pak 4,7/5. Vyrábí se už sedm let, protože většině uživatelů dostačuje. Logitech by ale rozhodně mohl připravit revizi s Bluetooth a třeba zvláštními multimediálními tlačítky, když už i on sám ji propaguje jako gaučovou.
