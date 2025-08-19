Tahle venkovní kamera nepotřebuje žádné dráty. Solární TP-Link Tapo C410 zlevnila na 1799 Kč

Bezpečnostní IP kamera TP-Link Tapo C410 v sadě se solárním panelem je teď na Smarty.cz jen za 1799 Kč. V jiných obchodech stojí od dvou tisíc a na trhu obecně nenajdete mnoho levnějších alternativ, které jsou plně bezdrátové.
Tapo točí v rozlišení 2304 × 1296 px při 15 snímcích za sekundu, a to ve formátu H.264. Používá 1/2,8" snímač a objektiv o světelnosti F1,65 pokrývající 125° zorné pole. Díky infračerveným a bílým diodám vidí v noci barevně i černobíle. Kamera má také mikrofon a reproduktor pro oboustrannou komunikaci nebo alarm.
Záznamy se ukládají na microSD kartu, ale dají se posílat a archivovat také do placeného cloudu. Nechybí ani streamování do NVR či NASu přes protokol ONVIF. TP-Link má také povedenou aplikaci pro správu kamery a sledování obrazu. Můžete v ní také nastavit zóny sledování a sama pak zašle na mobil notifikaci, pokud detekuje pohyb či osobu. Do domácí sítě se připojuje přes Wi-Fi 4, ale zamrzí, že podporuje jen 2,4 GHz pásmo.
Jako u jiných bezdrátových kamer musíte zapomenout na kontinuální záznam. Tapo C410 začne nahrávat, až PIR senzor zachytí pohyb. Reakce tak mohou být pomalejší, ale zase se tím hodně šetří energie. TP-Link uvádí, že kamera vydrží při záznamu 250 sekund denně až půl roku. Díky solárnímu panelu se ale výdrž prodlouží na nekonečno. K udržení akumulátoru stačí 45 minut přímého denního svitu. Kameru lze přichytit přímo k základně solárního panelu, ale je možné ji také nainstalovat jinde a natáhnout kabel.
TP-Link Tapo C410 jsme letos testovali v Computeru a zařízení od nás získalo známku 8,5/10 a ocenění Dobrá koupě. Jirka Kuruc chválil kvalitu obrazu i jednoduchost připojení, ale kritizoval již zmíněné zpoždění a chybějící podporu 5GHz Wi-Fi. Tehdy však sada kamery a panelu stála 2500 Kč.
Přes WhatsApp vás upozorníme na novou slevu
Slevové akce někdy netrvají dlouho nebo obchody mohou mít jen malé množství zlevněných produktů. Než se k článku dostanete, může být pozdě.
Hlídač slev má ale svůj kanál v komunikátoru WhatsApp. Klikněte na odkaz, otevře se v aplikaci. Jakmile vydáme článek o slevě, hned na WhatsApp pošleme zprávu. O akci se tak dozvíte v době, kdy je ještě stoprocentně platná.
WhatsApp má ale u kanálů vypnuté upozornění na nové zprávy. Musíte to změnit sami přes ikonu zvonku v pravém horním rohu aplikace.
Nezapomeňte si u kanálu nastavit upozornění, viz žluté šipky
Našli jste sami zajímavou slevu? Napište nám o ní.
Za nákup, který uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.