Lidlovské horské elektrokolo ještě nikdy nebylo levnější. Stojí jen 33 749 Kč a není vůbec špatné

Lidl dnes nabízí 25% slevu na všechna elektrokola. V e-shopu má hromadu průměrných skládaček nebo městských kol, které jsou už tak dost levné. Akce ale platí i pro povedené horské elektrokolo Crivit Peak 709. To standardně stojí 44 999 Kč, avšak se slevovým kódem Elektrokola25 aplikovaným v košíku vyjde na 33 749 Kč.

K dispozici je ve velikostech M s 27,5" koly nebo L a XL s 29". Používá rám z hliníkové slitiny, odpruženou vidlici SR Suntour XCM34 a převody i brzy Shimano. Elektromotor méně známé čínské značky Mivice X700 je středový, s výkonem 250 W a točivým momentem až do 100 Nm, který je vyšší než u srovnatelných motorů Bosh nebo Shimano. Díky wattmeteru v pedálech umí výkon dynamicky dávkovat. K dispozici jsou tři režimy výpomoci plus asistence při tahání pěšky do kopce.

Toto eMTB používá akumulátor s kapacitou 709 Wh a dojezdem až 100 km. Crivit bohužel neobsahuje displej, který by přehledněji ukazoval stav nabití nebo dojezdu, chybí i mobilní aplikace. Navíc se nedá nabíjet přímo uvnitř kola, je potřeba jej vždy vyjmout z rámu.

Crivit Peak 709 už na jaře otestoval náš bývalý kolega David „Trail Hunter“ Polesný, který jej hodně pochvaluje, zejména pro rekreační sportovce do méně náročného terénu. Oceňuje příjemnou jízdu i kvalitní provedení. Kromě zmiňovaných neduhů upozorňuje na trochu hlučnější motor nebo chybějící příslušenství. Kolo má jen jednu standardní pozici pro košík na láhev. Samotný košík ale chybí, protože Lidl používá magnetický systém Fidlock. Ten je sice výborný, avšak láhev si pro něj musíte dokoupit.

Slevové akce někdy netrvají dlouho nebo obchody mohou mít jen malé množství zlevněných produktů.

