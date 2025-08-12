Živě Premium
Nejlevnější barevná čtečka na trhu. PocketBook Verse Pro Color teď stojí jen 3446 Kč | Zdroj: PocketBook

Zdroj: PocketBook

Nejlevnější barevná čtečka na trhu. PocketBook Verse Pro Color teď stojí jen 3446 Kč

12. srpna 2025
  • PocketBook Verse Pro Color za 3446 Kč, levněji dosud žádná barevná čtečka nebyla.
  • Tento model nabízí 6" dotykový displej, 16GB úložiště a podporu audioknih.
  • V několika ohledech je lepší než dvakrát dražší Kindle Colorsoft.

V Alze od včerejška můžete koupit čtečku e-knih PocketBook Verse Pro Color jen za 3446 Kč. V jiných obchodech stojí minimálně o čtyři stovky víc. A levněji u nás nekoupíte ani žádnou jinou alternativou s barevným displejem. Je teď dokonce levnější než původní černobílý model Verse Pro. Okolo 400 Kč pak stojí magnetická flipová pouzdra, k dispozici jsou v několika barvách.

Verse Pro Color je konkurencí pro Kindle Colorsoft, který disponuje větším displejem, delší výdrží nebo bezdrátovým nabíjením, je však také dvakrát dražší. PocketBook má jemný 6" dotykový displej s nasvícením a automatickým jasem, 16GB úložiště a potěší voděodolným tělem.

Oproti Kindlům jsou zde tradičně také české menu, listování i pomocí tlačítek nebo podpora ochrany Adobe DRM pro EPUB a PDF, jenž využívají některé obchody s e-knihami. PocketBook můžete naplnit pomocí USB nebo Wi-Fi. E-knihy lze do čtečky poslat e-mailem, pomocí Dropboxu nebo PocketBook Cloudu. 

Verse Pro si poradí též s audioknihami. Nemá sice vlastní reproduktor, ale ke čtečce se dají připojit bezdrátová sluchátka přes Bluetooth, případně kabelová přes USB-C (napřímo či přes adaptér). PocketBook nabízí také technologii pro převod textu na řeč, která funguje i v češtině.

image.png

Jestli opravdu chcete barevný displej, byste si však měli dobře rozmyslet. U běžných e-knih ji nevyužijete, maximálně se můžete kochat obálkami nebo ilustracemi, které mohou mít až 4096 barev. Případně můžete barevně označovat text v knihách. Jenže tyto displeje jsou obecně citelně pomalejší při překreslování stránek a černobílý text má nižší kontrast, takže je hůře čitelný než u standardních černobílých čteček.

Barevné displeje typu e-ink Kaleido 3 jsou výborné pro prohlížení komiksů nebo časopisů, jenže u nich zase narazíte na to, že se zpravidla připravují pro formát blízký A4. A takový se na malou 6" obrazovku moc nehodí, text bude příliš drobný.

  Kindle Paperwhite 5 PocketBook Verse Pro Color PocketBook Verse Pro PocketBook Verse
displej 7", e-ink, 1264 × 1680 px (300 ppi, černobíle), 632 × 840 px (150 ppi, barevně), LED nasvícení, nastavitelná barevná teplota, automatický jas 6", e-ink, 1072 × 1448 px (300 ppi, černobíle), 536 × 724 px (150 ppi, barevně), LED nasvícení, nastavitelná barevná teplota, automatický jas 6", e-ink, 1072 × 1448 px (300 ppi, černobíle), LED nasvícení, nastavitelná barevná teplota, automatický jas 6", e-ink, 758 × 1024 px (212 ppi, černobíle), LED nasvícení, nastavitelná barevná teplota, automatický jas
ovládání dotykový displej dotykový displej, tlačítka dotykový displej, tlačítka dotykový displej, tlačítka
úložiště 32 GB 16 GB 16 GB 8 GB, microSD
výdrž až 8 týdnů až 4 týdny až 4 týdny až 4 týdny
rozhraní USB-C 2.0, Wi-Fi 4, Bluetooth, Qi USB-C 2.0, Wi-Fi 4, Bluetooth USB-C 2.0, Wi-Fi 4, Bluetooth USB-C, Wi-Fi 4
české menu ne ano ano ano
audioknihy ano ano ano ne
odolnost IPX8 IPX8 IPX8 -
rozměry 128 × 177 × 7,8 mm 108 × 156 × 7,6 mm 108 × 156 × 7,6 mm 108 × 156 × 7,6 mm
hmotnost 219 g 182 g 186 g 182 g

Na druhou stranu je však PocketBook Verse Pro Color momentálně za velmi dobrou cenu a levnější čtečky budou mít horší výbavu. Například základní Verse za tři tisíce je sice černobílý, ale s hrubším rastrem a není chráněný proti vodě.

