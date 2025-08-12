Nejlevnější barevná čtečka na trhu. PocketBook Verse Pro Color teď stojí jen 3446 Kč

V Alze od včerejška můžete koupit čtečku e-knih PocketBook Verse Pro Color jen za 3446 Kč. V jiných obchodech stojí minimálně o čtyři stovky víc. A levněji u nás nekoupíte ani žádnou jinou alternativou s barevným displejem. Je teď dokonce levnější než původní černobílý model Verse Pro. Okolo 400 Kč pak stojí magnetická flipová pouzdra, k dispozici jsou v několika barvách.
Verse Pro Color je konkurencí pro Kindle Colorsoft, který disponuje větším displejem, delší výdrží nebo bezdrátovým nabíjením, je však také dvakrát dražší. PocketBook má jemný 6" dotykový displej s nasvícením a automatickým jasem, 16GB úložiště a potěší voděodolným tělem.
Oproti Kindlům jsou zde tradičně také české menu, listování i pomocí tlačítek nebo podpora ochrany Adobe DRM pro EPUB a PDF, jenž využívají některé obchody s e-knihami. PocketBook můžete naplnit pomocí USB nebo Wi-Fi. E-knihy lze do čtečky poslat e-mailem, pomocí Dropboxu nebo PocketBook Cloudu.
Verse Pro si poradí též s audioknihami. Nemá sice vlastní reproduktor, ale ke čtečce se dají připojit bezdrátová sluchátka přes Bluetooth, případně kabelová přes USB-C (napřímo či přes adaptér). PocketBook nabízí také technologii pro převod textu na řeč, která funguje i v češtině.
Jestli opravdu chcete barevný displej, byste si však měli dobře rozmyslet. U běžných e-knih ji nevyužijete, maximálně se můžete kochat obálkami nebo ilustracemi, které mohou mít až 4096 barev. Případně můžete barevně označovat text v knihách. Jenže tyto displeje jsou obecně citelně pomalejší při překreslování stránek a černobílý text má nižší kontrast, takže je hůře čitelný než u standardních černobílých čteček.
Barevné displeje typu e-ink Kaleido 3 jsou výborné pro prohlížení komiksů nebo časopisů, jenže u nich zase narazíte na to, že se zpravidla připravují pro formát blízký A4. A takový se na malou 6" obrazovku moc nehodí, text bude příliš drobný.
|
|Kindle Paperwhite 5
|PocketBook Verse Pro Color
|PocketBook Verse Pro
|PocketBook Verse
|displej
|7", e-ink, 1264 × 1680 px (300 ppi, černobíle), 632 × 840 px (150 ppi, barevně), LED nasvícení, nastavitelná barevná teplota, automatický jas
|6", e-ink, 1072 × 1448 px (300 ppi, černobíle), 536 × 724 px (150 ppi, barevně), LED nasvícení, nastavitelná barevná teplota, automatický jas
|6", e-ink, 1072 × 1448 px (300 ppi, černobíle), LED nasvícení, nastavitelná barevná teplota, automatický jas
|6", e-ink, 758 × 1024 px (212 ppi, černobíle), LED nasvícení, nastavitelná barevná teplota, automatický jas
|ovládání
|dotykový displej
|dotykový displej, tlačítka
|dotykový displej, tlačítka
|dotykový displej, tlačítka
|úložiště
|32 GB
|16 GB
|16 GB
|8 GB, microSD
|výdrž
|až 8 týdnů
|až 4 týdny
|až 4 týdny
|až 4 týdny
|rozhraní
|USB-C 2.0, Wi-Fi 4, Bluetooth, Qi
|USB-C 2.0, Wi-Fi 4, Bluetooth
|USB-C 2.0, Wi-Fi 4, Bluetooth
|USB-C, Wi-Fi 4
|české menu
|ne
|ano
|ano
|ano
|audioknihy
|ano
|ano
|ano
|ne
|odolnost
|IPX8
|IPX8
|IPX8
|-
|rozměry
|128 × 177 × 7,8 mm
|108 × 156 × 7,6 mm
|108 × 156 × 7,6 mm
|108 × 156 × 7,6 mm
|hmotnost
|219 g
|182 g
|186 g
|182 g
Na druhou stranu je však PocketBook Verse Pro Color momentálně za velmi dobrou cenu a levnější čtečky budou mít horší výbavu. Například základní Verse za tři tisíce je sice černobílý, ale s hrubším rastrem a není chráněný proti vodě.
