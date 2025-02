Ikea trvale zlevnila chytrou čističku vzduchu Starkvind. Je nenápadně integrovaná ve stolku

Ikea od začátku roku prodává levněji čističku vzduchu Starkvind, konkrétně model schovaný ve stolku. Dříve stála 4290 Kč, teď je za 3790 Kč. Když ale před čtyřmi lety přišla na trh, Ikea ji prodávala za 3990 Kč. V prodeji je světle i tmavě hnědá verze. Za 4289 Kč si můžete objednat i variantu s filtrem plynných nečistot, avšak obchod nabízí filtry také zvlášť.

Starkvind má dvě přednosti. Kromě nenápadného designu maskovaného za nábytek je to ještě propojení do chytré domácnosti. Zařízení obsahuje Zigbee, takže skrz bránu Dirigera (či starší Trädfri) ji lze ovládat prostřednictvím mobilní aplikace či zapojovat do širšího ekosystému od Applu, Googlu nebo Amazonu. Existuje také integrace do oblíbeného kutilského Home Assistantu.

Ikea čističku dimenzovala pro prostory o velikosti 20 m². Větší vyčistí také, jen to bude trvat déle. Standardně se dodává filtr pevných částic, který zachytí až 99,5 % prachu, pylu a jiných PM2,5. Volitelný filtr plynných látek zachycuje formaldehyd, kouř a jiné VOC (těkavé organické sloučeniny).

Ventilátory Starkvindu mohou pracovat při pěti různých rychlostech ovlivňujících hluk a samozřejmě i průchod vzduchu. Příkon se podle režimu pohybuje od 2 do 33 W.

Na trhu najdete mnohem výkonnější varianty, modely s více funkcemi (zvlhčovač, dezinfekční UV lampa nebo plazma…), omyvatelnými filtry, případně nižší cenou. Pokud vám nejde o design, měli byste se poohlédnout spíš po nich. Dobrý poměr cena/výkon mají hlavně modely od Xiaomi, Levoitu nebo Tesly.