Blíží se vedra. Chytrý sloupový větrák od Alzy kombinovaný s čističkou vzduchu zlevnil na historické minimum

Alza před blížícími se vysokými teplotami zlevnila ventilátory své privátní značky Siguro o 20 %. V nabídce má klasické stojanové včetně šikovného akumulátorového na stůl za 559 Kč. Nejzajímavějším modelem je však Siguro FN-U321Y Ionic za 3199 Kč v černé verzi, bílá stojí rovněž 3199 Kč. Obchod poskytuje nadstandardní tříletou záruku.

Za samotný sloupový větrák by to bylo dost, ale Siguro funguje i jako čistička vzduchu s plazmovou ionizací, která se obejde bez filtru. Zařízení navíc obsahuje Wi-Fi a Bluetooth, protože se dá ovládat z mobilu nebo zapojit do chytré domácnosti. Siguro stojí na rozšířené platformě Tuya Smart.

V balení ale samozřejmě nechybí ani klasický dálkový ovladač a všechna potřebná tlačítka jsou také na těle. Pomocí nich se dá regulovat výkon (12 úrovní), zapínat zvlášť ventilátor i ionizátor, aktivovat oscilaci (otáčí se o 90°) či nastavit časovač vypnutí (až 12 hodin). Siguro FN-U321Y Ionic má na výšku 110 cm, průtok vzduchu je 2200 m³/h

Ventilátor pracuje ve třech režimech. První má konstantní otáčky, druhý pulzuje, což simuluje přirozený vánek. Ve spánkovém režimu se pak otáčky sníží a utlumí podsvícení tlačítek, aby větrák v noci nerušil.

Uživatelské recenze jsou velmi pozitivní. Alza prodala přes 1000 těchto ventilátorů a od majitelů mají průměrnou známku 4,6/5. Avšak právě na noční režim si někteří stěžují. Foukání je totiž tiché, ale nahlas cvaká oscilátor, když dojde do krajní polohy.

Přes WhatsApp vás upozorníme na novou slevu Slevové akce někdy netrvají dlouho nebo obchody mohou mít jen malé množství zlevněných produktů. Než se k článku dostanete, může být pozdě. Hlídač slev má ale svůj kanál v komunikátoru WhatsApp. Klikněte na odkaz, otevře se v aplikaci. Jakmile vydáme článek o slevě, hned na WhatsApp pošleme zprávu. O akci se tak dozvíte v době, kdy je ještě stoprocentně platná. WhatsApp má ale u kanálů vypnuté upozornění na nové zprávy. Musíte to změnit sami přes ikonu zvonku v pravém horním rohu aplikace.

Nezapomeňte si u kanálu nastavit upozornění, viz žluté šipky Našli jste sami zajímavou slevu? Napište nám o ní.

Za nákup, který uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.