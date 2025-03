Chytrý tlakoměr Omron stojí jen 1299 Kč. Má dlouhou záruku a data synchronizuje s Apple Zdraví nebo Google Fit

Tlakoměr Omron M2 Intelli IT+ stojí v průměru okolo 1500 Kč, ale momentálně jej Alza, Datart a Pilulka nabízejí za 1299 Kč. Na trhu jsou i levnější alternativy, ale ve prospěch Omronu hraje dobrá reputace japonského výrobce, který profi vybavení dodává i do ordinací.

Na tento model je navíc prodloužená pětiletá záruka. A tahákem je připojení přes Bluetooth do mobilní aplikace, přes kterou je možné data synchronizovat s agregátory jako Apple Zdraví, Google Fit nebo Samsung Health. U jiných značek můžou měření skončit jen v aplikaci výrobce, ale už se nijak nespojí s jinými sportovními či zdravotními metrikami.



Omron M2 Intelli IT+ a M7 Intelli IT Afib

Omron měří systolický tlak od 60 do 260 mmHg a diastolický od 40 do 216 mmHg s přesností 3 mmHg a tep od 40 do 180 s přesností 5 %. Manžeta je pro paže o obvodu 22 až 42 cm. Zařízení se napájí čtyřmi AA bateriemi, pamatuje si posledních 30 měření. Ovládá se jednoduše jedním tlačítkem.

Zlevnil také pokročilejší model Omron M7 Intelli IT Afib, nejvýhodněji je v Alze, kde stojí 2099 Kč, případně 2222 Kč včetně síťového adaptéru, pokud nechcete používat baterky. Tento model má i pohodlnější manžetu, větší displej, umí odhalit fibrilaci síní a dokáže průměrovat hodnoty ze tří měření. Disponuje také větší pamětí, ukládá 100 záznamů zvlášť pro dvě osoby.

