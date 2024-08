Chytrá zásuvka od Tesly měří spotřebu, má tři USB a dá se ovládat i hlasem. Stojí jen 229 Kč

V Mironetu teď koupíte Tesla Smart Plug SP300 USB jen za 229 Kč. Levněji toto zařízení dosud nebylo, v jiných obchodech stojí od tří stovek a průměrná cena převyšuje 500 Kč.

Jde o chytrou zásuvku, kterou lze přes Wi-Fi spojit s mobilní aplikací Tesla Smart, odkud ji lze ovládat, zapojit do automatizací v domácnosti či sledovat spotřebu připojených zařízení. Podporuje také ovládání hlasem skrz Asistent Google nebo Alexu.

Zvládne odběr až 3680 wattů (230 V, 16 A). Jen dejte pozor na to, že nepoužívá u nás rozšířený francouzský systém se zemnícím kolíkem, ale německý Schuko. Většina dnešních spotřebičů nicméně používá univerzální zástrčky pro oba systémy, takže to nebude problém. U starších bude potřeba adaptér.

Tesla Smart Plug SP300 USB, jak už název odpovídá, obsahuje i konektory USB, a to hned tři. Dva USB-A, jeden USB-C, do každého umí pustit až 12 W (5 V, 2,4 A). Ty poslouží spíš pro nabíjení hodinek, sluchátek nebo napájení některých nízkoodběrových zařízení či Qi podložek. Současné mobily s velkými akumulátory takový výkon bude omezovat, nabíjení by bylo pomalé.

Sympatické je, že skrz aplikaci lze zapínat/vypínat zvlášť klasickou zásuvku a zvlášť blok s USB. Jednotlivé konektory však ovládat nejde. A spotřebu Tesla hlásí jako součet všech připojených spotřebičů.